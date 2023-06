namR s'associe à la Banque des Territoires pour le projet « Edu-Rénov »

namR, acteur majeur de la data Intelligence pour la transition écologique, annonce avoir signé une mission de fourniture de données pour la Banque des Territoires pour un montant de 90 000 €.

namR mettra à disposition de la Banque des Territoires l'accès à ses données premium dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments scolaires qu'elle a conçu et conduit conformément à la feuille de route de l'État « France Nation Verte ».

Ce programme, lancé le 10 mai et baptisé « EduRénov » , porte sur la rénovation thermique des écoles, collèges et lycées, qui représentent environ la moitié des bâtiments publics. Son objectif ? Accompagner et financer la rénovation de 10 000 établissements en réalisant au moins 40 % d'économies d'énergie.

Prioriser les investissements qui auront le plus d'impact

Avec les données fournies par namR, la Banque des Territoires pourra déployer une stratégie « data-driven » pour accompagner et financer ses partenaires, les collectivités locales, et aura accès à des informations prédictives sur les résultats attendus des rénovations partielles ou complètes. Couplées à sa connaissance du territoire local, ces informations permettront à la Banque des Territoires de prioriser les investissements qui auront le plus d'impact.

L'utilisation de ces données premium permettra une estimation massive du coût du projet de rénovation proposé, des économies d'énergie réalisées, ainsi que des avantages pour les utilisateurs tels que les étudiants, le personnel enseignant et les services techniques.

Cette mission de fourniture de données, qui durera 4 mois, « s’inscrit dans la nouvelle impulsion publique et privée que nous entendons donner avec ce programme, alliant intérêt général, valeur ajoutée pour nos partenaires locaux et une innovation technologique de pointe », commente Nicolas Turcat, directeur du programme EduRenov.

Suite à cette collaboration, namR pourra être impliquée dans d'autres projets « data-driven » liés à la transition énergétique des territoires en collaboration avec la Banque des Territoires.

« Nous sommes fiers de participer au projet de rénovation thermique des bâtiments de l'école publique en collaboration avec la Banque des Territoires. Grâce à nos données premium, elle pourra poursuivre une stratégie d'investissement data-driven pour la transition énergétique en ciblant les meilleures actions potentielles », déclare de son côté Chloé Clair, PDG de namR.

