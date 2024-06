La fédération des SCoT lance une plateforme dédiée à la planification écologique

Une nouvelle plateforme dédiée à l'accompagnement des élus locaux dans leurs démarches de transition écologique a été lancée. Planification-ecologique.fr se veut comme un outil central pour atteindre les objectifs fixés par la Loi Climat et Résilience.

La plateforme planification-ecologique.fr a été créée pour répondre à un besoin pressant : fournir aux élus locaux les outils nécessaires pour faire face aux défis environnementaux et énergétiques.

Michel Heinrich, président de la Fédération Nationale des SCoT, a déclaré que ce nouvel outil devrait permettre aux élus de mieux comprendre et de mieux planifier leurs stratégies territoriales en matière de transition écologique. « Il est crucial de mobiliser toutes les énergies locales et de faciliter le passage à l'action », a-t-il affirmé, soulignant l'importance de valoriser les solutions proposées par les acteurs privés.

Faciliter le travail des élus

Planification-ecologique.fr vise à promouvoir des projets soutenables et réalistes, en se concentrant sur l'autonomie énergétique, le logement abordable et la souveraineté alimentaire. Nicolas Thouvenin, directeur général de France Climat et fondateur de la plateforme, a mis en avant l'importance de « renforcer le dialogue entre les acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, pour construire des territoires plus résilients ».

Gilles Noël, vice-président de l'Association des Maires Ruraux de France, a souligné « les défis uniques auxquels font face les territoires ruraux ». La plateforme, accessible et simple d'utilisation, leur permettra de se comparer et de solliciter des avis d'experts pour des décisions mieux informées. « Les communes ont besoin d'outils pratiques pour évaluer leur situation et mettre en œuvre des projets concrets », a-t-il ajouté.

La plateforme propose ainsi plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter le travail des élus, dont une base de données qui servira à fournir des informations essentielles sur les enjeux de transition et des outils de comparaison entre collectivités.

Par ailleurs, elle dispose d'une interface qui a pour ambition de favoriser le dialogue entre le public et le privé, avec des communautés collaboratives locales pour partager des solutions pratiques. Enfin, l'outil a pour but d'identifier les terrains non artificialisés et visualiser les connexions entre espaces bâtis et non bâtis, crucial pour une gestion foncière efficace.

Planification-ecologique.fr est ouvert non seulement aux élus et services publics, mais aussi aux entreprises, professionnels, startups et organisations à but non lucratif. La plateforme propose un mode « public » pour une communication générale et un mode « collectivité » réservé aux échanges techniques entre élus.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock