En déplacement à Grigny (91) ce vendredi, le Premier ministre Jean Castex doit présider un Comité interministériel de la ville (CIV). Dès jeudi, Matignon a annoncé que 2 milliards d'euros supplémentaires seraient débloqués pour l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) afin de d'accélérer la rénovation de quartiers prioritaires. Le Premier ministre doit également annoncer 7 « quartiers de reconquête républicaine » et 46 nouvelles « cités éducatives ».

Alors qu'un Comité interministériel de la ville (CIV) présidé par Jean Castex doit se tenir ce vendredi, le gouvernement a annoncé que deux milliards d'euros supplémentaires seraient alloués au budget de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), qui sera ainsi dotée d'une enveloppe totale de 12 milliards d'euros.

Pour rappel, le budget de l'ANRU avait déjà été doublé en 2018, passant de 5 à 10 milliards d'euros. Sa mission étant d'identifier et financer la rénovation de certains quartiers prioritaires de la ville.

Les deux milliards d'euros supplémentaires annoncés ce jeudi doivent servir à « débloquer des projets en attente de financements, notamment des gros quartiers à Marseille ou en Ile-de-France », a précisé Matignon.

Si le gouvernement avait déjà annoncé qu'1% du budget du plan de relance serait consacré aux quartiers défavorisés, soit un milliard d'euros, l'autre milliard devrait être débloqué par Action Logement, qui fourni déjà une grande partie des fonds de l'ANRU.

15 mesures concernant le logement, l'éducation et la sécurité

A l'occasion de ce Comité interministériel de la ville, le Premier ministre doit également annoncer 15 mesures concernant le logement, l'éducation, l'insertion professionnelle et la sécurité. Il dévoilera aussi les 7 « quartiers de reconquête républicaine » retenus, ainsi que les 46 nouvelles « cités éducatives », s'ajoutant aux 80 déjà existantes.

Dans ces quartiers prioritaires, des policiers, des médiateurs et des éducateurs spécialisés arriveront en renfort, et la priorité sera portée sur l'éducation pour favoriser la réussite scolaire, notamment grâce aux « vacances apprenantes » et aux « quartiers d'été », dont un million de jeunes ont pu bénéficier en 2020.

En octobre dernier, 43 maires avaient déjà signé une tribune appelant à accélérer sur le logement social et la rénovation urbaine dans un contexte de crise sanitaire et sociale.

Claire Lemonnier (avec AFP)