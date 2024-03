2023, une année de tous les records pour le groupe Loxam

Le groupe Loxam a enregistré une année 2023 record. Avec 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’échelle du groupe, et plus d’un milliard d’euros en France, le géant de la location de matériel et outillage a su faire fi du contexte inédit pour le secteur du BTP et de la construction. À ces bons résultats s’ajoutent une baisse de l’accidentologie et de nouvelles ambitions pour 2024, avec les Jeux olympiques en ligne de mire.

Loxam se souviendra très certainement de son année 2023. Le premier loueur européen de matériels et numéro 4 mondial du secteur a enregistré des résultats inédits en termes de chiffre d’affaires. Et ce, malgré un contexte économique incertain et une crise majeure pour le secteur de la construction.

À l’international comme en France, tous les voyants sont au vert

Le CA du groupe a atteint pour la première fois les 2,6 milliards d’euros l’année passée, soit une croissance de 6,2 % par rapport à 2022. L’entreprise française a su tirer parti d’une empreinte géographique élargie et de ses efforts de diversification.

Même son de cloche pour le marché français, où le groupe a vu son chiffre d’affaires dépasser pour la première fois le milliard d’euros, en augmentation de 6,6 % par rapport à 2022. Un dynamisme qui reflète une croissance régulière de l’activité généraliste et un développement soutenu des activités spécialisées du groupe.

Des chiffres à l’échelle mondiale et nationale dont se félicite Gérard Deprez, président de Loxam : « L’année 2023 a été une année de croissance soutenue. Après une performance exceptionnelle en 2022, nous avons continué à croître en 2023 dans un environnement particulièrement complexe, marqué par une inflation persistante et la remontée des taux d’intérêt qui a fortement perturbé le marché de la construction. Ces performances reconduites d’année en année démontrent la solidité du modèle Loxam, notre expertise inégalée, et notre capacité à répondre toujours mieux aux attentes de nos clients ».

Dans le détail, et à l’échelle de l’Europe, le chiffre d’affaires dans les Pays Nordiques a progressé de 3 %, à taux de change constants. Une hausse du CA que Loxam doit notamment aux grands projets industriels actuels et à l’acquisition de JIAB Hyrcenter dans le nord de la Suède. L’effet indésirable des taux de change explique la contraction enregistrée du chiffre d’affaires de 2,3 % en 2023 à taux de change courants.

Pour ce qui est de la division Reste du Monde, le chiffre d’affaires a grimpé de 14,4 %, pour atteindre 804 millions, devenant le deuxième pôle du groupe. C’est dans les pays d’Europe du Sud, d’Europe de l’Est ainsi qu’au Brésil que l’activité a été particulièrement dynamique. Au Brésil, les bons résultats de Loxam peuvent s’expliquer par l’acquisition l’an passée des loueurs Motormac et A Geradora. Deux acquisitions qui ont permis au groupe de quadrupler son CA dans le pays.

Les accidents se font de plus en plus rares

Autre motif de satisfaction pour Loxam, et pas des moindres, l’accidentologie a drastiquement baissé en 2023. Que ce soit à l’échelle du groupe (-24 %) ou à l’échelle de la France (-38 %). De bons chiffres qui découlent d’un programme de sensibilisation et de management de la sécurité mis en place par Loxam, ainsi qu’à un pilotage managérial fort et au partage des bonnes pratiques avec les filiales les plus performantes en matière de sécurité. À savoir, celles du Royaume-Uni, de Scandinavie et d’Europe Centrale.

« Cette année, nous récoltons les fruits des investissements passés en affichant une baisse majeure des accidents liés à nos opérations. Partisan de l’amélioration continue, j’y vois le signe d’une grande maturité de l’entreprise, désormais en mesure de tirer pleinement les effets de synergies entre ses filiales, y compris internationales. Avec un taux de fréquence de 11 accidents pour un million d’heures travaillées, Loxam se positionne parmi les leaders européens de la sécurité dans son secteur », se félicite Stéphane Hénon, directeur général de Loxam.

Les Jeux olympiques en ligne de mire

Avec une année 2023 qui s'est finie en beauté chez Loxam, tous les regards sont désormais braqués sur 2024. Après le succès de la Coupe du monde de Rugby France 2023, dont le groupe était l’un des principaux partenaires, le leader français et européen de la location de matériel et outillage se projette maintenant sur les Jeux olympiques et paralympiques à venir.

En tant que partenaire et fournisseur, Loxam a embarqué un écosystème d’entreprises françaises pour répondre aux besoins logistiques du comité d’organisation des Jeux. Le groupe s’apprête à livrer les installations temporaires destinées à accueillir le public, les sportifs et les organisateurs sur une vingtaine de sites durant les Jeux.

Main dans la main avec le spécialiste de l’événementiel GL events, Loxam assurera aussi le raccordement électrique, la distribution et la fourniture d’énergie de secours et temporaire, ainsi que la régulation thermique sur les sites de compétition et de non-compétition.

« Ces Jeux olympiques et paralympiques sont une opportunité exceptionnelle pour notre groupe, non seulement d’affirmer son rôle en tant que fournisseur clé pour des événements d’une telle envergure, mais aussi de démontrer son engagement pour accompagner les grands événements sportifs internationaux », déclare Gérard Déprez.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock