Mareterra : quand Monaco repousse la mer pour construire le futur

Inauguré en décembre 2024, Mareterra agrandit Monaco de 6 hectares sur la mer, alliant innovation urbaine, performance écologique et vision durable.

Un projet né d'une contrainte : Monaco, un territoire trop exigu

Avec seulement 2,08 km², Monaco est le deuxième plus petit État du monde. La Principauté a donc toujours été obligée d'innover pour optimiser son espace. Après Fontvieille dans les années 1960, Mareterra est la nouvelle pièce du puzzle urbain monégasque.

Conçu comme un écoquartier, ce projet propose un urbanisme résolument tourné vers le bien-être : plus de 60 % de la surface est dédiée aux espaces verts, avec une promenade piétonne de 500 mètres longeant la mer et un parc arboré d'un hectare. L'idée ? Réintroduire la nature en ville et offrir aux habitants un cadre apaisant.

Des architectes de renom pour une signature unique

Mareterra réunit un casting prestigieux : Renzo Piano, le cabinet Valode & Pistre, l'urbaniste Denis Valode et le paysagiste Michel Desvigne. Ensemble, ils ont imaginé un quartier qui s'intègre naturellement au littoral monégasque.

Le résultat ? Une architecture fluide, inspirée des formes naturelles. Des villas semi-enterrées en bord de mer offrent une vue dégagée tout en préservant la ligne d'horizon, tandis que des immeubles aux courbes douces prolongent le tissu urbain existant. L'utilisation de matériaux nobles comme la pierre calcaire, le bois et les enduits minéraux apporte chaleur et sobriété.

Un défi technique : construire sur la mer sans la détruire

Repousser la mer n'est pas une mince affaire. La construction de Mareterra a impliqué l'installation de 18 caissons en béton armé, pesant chacun 10 000 tonnes, posés sur un lit de sable compacté. Une prouesse signée Bouygues Travaux Publics.

Mais la mer n'est pas qu'un support : c'est un écosystème fragile. Pour limiter l'impact sur la biodiversité, des mesures exceptionnelles ont été mises en place :

Transplantation de 500 m² de posidonie , une plante marine essentielle aux fonds méditerranéens.

, une plante marine essentielle aux fonds méditerranéens. Création de récifs artificiels pour favoriser le retour de la faune marine.

pour favoriser le retour de la faune marine. Installation d'un système de surveillance de l'eau pour prévenir toute pollution accidentelle.

Sobriété énergétique et respect de l'environnement

Monaco a mis l'accent sur la durabilité avec Mareterra. L'objectif ? Faire de ce quartier un modèle d'urbanisme écologique. Les solutions mises en place incluent :

Panneaux solaires et pompes à chaleur exploitant l'eau de mer pour réduire la consommation d'énergie.

exploitant l'eau de mer pour réduire la consommation d'énergie. Récupération des eaux pluviales pour arroser les espaces verts.

pour arroser les espaces verts. Matériaux à faible empreinte carbone, comme le béton bas carbone et le bois certifié.

L'ensemble du projet vise l'obtention du label HQE Aménagement, récompensant les quartiers les plus performants en termes de respect de l'environnement.

Mareterra : entre prouesse urbaine et débat écologique

Si Mareterra impressionne par son ambition, il suscite aussi des interrogations. Certaines associations environnementales estiment que, malgré les mesures compensatoires, l'impact sur la biodiversité reste sous-évalué. Peut-on vraiment "remplacer" un écosystème marin vieux de plusieurs siècles par des solutions artificielles ?

Par ailleurs, le projet pose la question de la reproductibilité : Monaco pourra-t-elle continuer à s'agrandir sur la mer ? Avec le coût astronomique du projet (2 milliards d'euros), cette stratégie reste un privilège que peu d'États peuvent se permettre.

Un laboratoire urbain pour le futur

Mareterra n'est pas seulement un projet immobilier de luxe. C'est un laboratoire grandeur nature où s'expérimentent de nouvelles façons de penser la ville : plus dense, mais aussi plus verte et plus intégrée à son environnement. Ce modèle préfigure-t-il l'urbanisme de demain ? Seul le temps le dira, mais une chose est certaine : en matière d'architecture, Monaco reste un terrain d'innovation sans équivalent au monde.

Pourquoi Mareterra fait parler de lui ?

3 % de surface en plus pour Monaco , soit 6 hectares gagnés sur la mer.

, soit 6 hectares gagnés sur la mer. Projet évalué à 2 milliards d'euros , un des plus coûteux de la Principauté.

, un des plus coûteux de la Principauté. Signatures prestigieuses : Renzo Piano, Valode & Pistre, Michel Desvigne.

: Renzo Piano, Valode & Pistre, Michel Desvigne. Une approche éco-responsable avec 60 % d'espaces verts et des technologies durables.

avec 60 % d'espaces verts et des technologies durables. Un enjeu environnemental débattu, entre conservation et artificialisation de la biodiversité.

Mareterra est plus qu'un projet immobilier : c'est une vitrine de l'urbanisme monégasque, entre luxe, innovation et questionnements écologiques. Monaco continue d'écrire son avenir en repoussant les limites... au sens propre comme au figuré !

Par Camille Decambu

Photo à la une : Hufton + Crow