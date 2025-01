Un groupe scolaire en construction à Dardilly, dans le Rhône

Un nouveau complexe scolaire verra le jour en 2026 à Dardilly, dans la banlieue nord-ouest de Lyon. Le groupe scolaire des Noyeraies sort peu à peu du sol, et se distingue par l’utilisation du procédé GBE, qui permet de construire des murs en béton coulés à isolation intégrée en une seule fois.

Dans la commune de Dardilly, située dans la métropole de Lyon, un nouveau bâtiment est doucement en train de sortir de terre. Un complexe scolaire est actuellement en construction sur les hauteurs de la ville, et celui-ci pourra accueillir ses premiers élèves dès 2026.

S’étalant sur une surface de plancher de 3 907 m², le complexe, dessiné par l’Atelier Didier Dalmas architectes associés, comprendra 6 classes maternelles, 12 classes élémentaires, ainsi que plusieurs locaux qui garantiront tous les services que l’on retrouve dans un groupe scolaire (infirmerie, salle de sport avec vestiaires attenants, restaurant scolaire, etc.).

Un système constructif bien particulier

Pour ce chantier de taille, Hirsch Isolation, l’entreprise GBE et Lafarge ont travaillé de concert pour proposer un bâtiment qui s’inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) conciliant divers objectifs fondamentaux suivants dont la recherche d’une performance environnementale élevée, l'atteinte des performances énergétiques de la RE2020, ainsi qu'une véritable qualité de vie et d’usage pour les occupants en traitant prioritairement de façon passive les exigences de confort (confort thermique d’été et d’hiver, visuel, acoustique, qualité de l’air…).

Le procédé GBE, système constructif inventé par Gilles Beaumont, a été préféré pour ce chantier. Celui-ci va permettre de répondre à ces trois objectifs avec notamment le choix d’un isolant performant, l’emploi de béton bas carbone, l’inertie offerte par la présence du béton, notamment en intérieur du bâtiment, et la suppression des ponts thermiques.

Le mode constructif est simple. À l’aide de dagues et de connecteurs développés par GBE, il suffit de couler un mur sandwich en place qui intègre un isolant entre les deux parois en béton. Ce faisant, le procédé présente trois avantages majeurs. Il offre aux architectes une grande liberté de conception, il permet de réaliser des murs à haute technicité respectant les réglementations en vigueur, et enfin, il permet de faire des économies lors de la réalisation et à plus long terme sur la vie du bâtiment.

Le choix s’est porté sur Hirsch Isolation

Pour ce projet, l’isolant Stisolmur Ultra BA RC120 a été sélectionné, car il répondait aux exigences techniques du procédé GBE, tout en s’inscrivant dans une démarche visant des objectifs environnementaux ambitieux.

Avec son produit, Hirsch Isolation fait donc partie de ce projet d’envergure. Stisolmur Ultra BA RC120 est en effet capable de répondre aux exigences de l’Avis Technique.

Ses dimensions de 2 500 mm x 1 200 mm garantissent une productivité optimale sur le chantier. Son épaisseur de 220 mm, avec un R=7,2 m² K/W soit une conductivité thermique lambda 31, garantit également une résistance thermique élevée. Le produit présente également une forte résistance en compression, et un bon comportement à l’humidité.

Un béton bas carbone pour répondre aux enjeux de la RE2020

Le procédé GBE mobilise les mêmes acteurs qu’un chantier en béton traditionnel, préservant les emplois et s’appuyant sur le savoir-faire existant tout en valorisant leurs innovations : par exemple, avec l’emploi de bétons à empreinte carbone réduite.

Le béton ULTRATWIN procédé GBE est un béton spécialement développé pour ce système constructif. Il s’agit d’un béton autoplaçant avec des propriétés thixotropes permettant au béton de se figer rapidement pour éviter le mouvement de l’isolant.

En comparaison à l’utilisation du béton ULTRATWIN parement en Ciment de référence, sur l’ensemble du chantier, l’utilisation de ce béton bas carbone permet une économie de 25,8 T de CO2, soit l’équivalent de 150 AR Lyon-Marseille en avion.

