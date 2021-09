360design désormais compatible avec les exigences de la RE2020

Lafarge France dévoile la version 2.0 de 360design, son simulateur d’empreinte CO2 des bâtiments. Cet outil inclut dorénavant dans ses calculs les données réglementaires de la RE2020, permettant ainsi aux utilisateurs de visualiser la position de leur projet par un schéma qui indique les niveaux de dépassement.

Lancée en 2019, la première version de 360design a promu la construction bas carbone grâce à une optimisation basée sur les formulations de bétons éco-responsables disponibles dans les localités proches de chaque projet.

Visualiser les projets par rapport aux seuils réglementaires

Récemment audité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), ce simulateur gratuit dévoile aujourd’hui sa version 2.0. Après plus d’un an de développement, l’outil permet dorénavant aux maîtres d'ouvrage et bureaux d'ingénierie de visualiser leurs projets par rapport aux exigences et seuils réglementaires de la RE2020. Illustré par un schéma indiquant les niveaux de dépassement, ce mode « simulation » permet de gagner« un temps considérable » en amont d’un projet.

Extrait d'une simulation

Seconde nouveauté : les résultats de l’estimation de l’empreinte carbone du gros œuvre peuvent désormais être exportés, accompagnés d’un modèle de descriptif et d’un tableau des références de bétons recommandés. Cette nouvelle version aide ainsi à choisir les formulations de bétons les plus adaptées et personnalisables selon le type de projet et d’ouvrage.

Ainsi, les maîtres d’œuvre et les maîtres d'ouvrage peuvent dès à présent choisir de simuler l’empreinte carbone de leurs futures réalisations, mais également la comparer et l’ajuster en temps réel pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation environnementale qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Plus de renseignements ici.

Marie Gérald

Photo de Une : LafargeFrance