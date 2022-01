Agyre et Valor Promotion s'associent en faveur de l'économie circulaire

Agyre, le hub d'accélération pour l'économie circulaire dans la construction, et Valor Promotion, spécialiste de la vente en blocs d'immeubles à des bailleurs sociaux et investisseurs, annoncent avoir conclu un partenariat pour prendre davantage en compte l'économie circulaire en amont des projets de construction de logements sociaux, et coopérer sur un premier programme de 28 logements sociaux à Saran, dans le Loiret (45).

Dans un contexte où la RE2020 vient d'entrer en vigueur, et alors que la REP Bâtiment devrait l'être d'ici un an, certains acteurs anticipent les futures obligations à travers des initiatives en faveur de l'économie circulaire. C'est notamment le cas de Valor Promotion, qui s'est associé au hub Agyre, pour lancer un premier programme exemplaire, intitulé « La Fontaine ».

Ce dernier concerne la construction d'un immeuble en R+2 et de cinq maisons individuelles, pour un total de 28 logements sociaux dans le centre-ville de Saran (45), qui visent la certification Prestaterre, mention Label Bâtiment Énergie Environnement + (BEE+), et option Économie de charges et démarche de chantier propre.

« Notre partenariat avec Agyre est né de notre ambition d'intégrer le plus en amont possible une démarche d'économie circulaire dans tous nos projets de construction de logements. Nous partons du principe qu'anticiper cette transition nous permettra de ne pas la subir comme une contrainte dès lors qu'elle sera rendue obligatoire », explique ainsi Édouard Hoche, co-fondateur de Valor Promotion.

Agyre s'engage notamment à accompagner le chantier dès son démarrage, avec le désamiantage et la déconstruction de pavillons datant des années 1970. Le hub assurera également la sensibilisation et la formation des équipes à l'économie circulaire, avec l'appui de Fabio Mastroianni, directeur Action et Innovation d'Agyre.

Le projet cherchera notamment à limiter les prélèvements en matière première, énergie et eau, identifiera les filières locales pour favoriser les circuits-courts, et s'attachera à réduire la production de déchets. Agyre s'engage par ailleurs au respect du budget et du planning, avec une livraison prévue en septembre 2023.

« Les objectifs ambitieux de cette opération s'inscrivent pleinement dans notre vocation pour accélérer l'économie circulaire dans la construction et ancrer de manière durable des pratiques responsables et de nouvelles solutions vertueuses. Nous avons la certitude que cette première opération partenariale avec Valor Promotion matérialisera la preuve que l'économie circulaire peut être un modèle concret, réalisable et duplicable, capable d'engager une profonde transformation dans la construction de logements sociaux, tout en respectant les délais et les coûts », estime Stéphane le Guirriec, directeur général d'Agyre.

Ce premier programme démonstrateur devrait ensuite être transposable à d'autres projets après avoir recueilli les retours d'expérience.

Valor Promotion indique d'ailleurs avoir d'ores et déjà prévu d'autrees coopérations avec Agyre, « pour une quinzaine d'opérations allant de la Tourraine au nord de l'Île-de-France ».

Claire Lemonnier