Cemex et la LPO renouvellent leur partenariat en faveur de la biodiversité

Cemex et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ont annoncé, mardi 26 octobre, le renouvellement de leur convention de partenariat, signant ainsi leur 18ème année de collaboration en faveur de la biodiversité. Deux actions phares seront mises en œuvre : la poursuite du plan d'actions « Hirondelles de rivage », ainsi que de la démarche « Cemex Bétons agit pour la biodiversité ».

Partenaires depuis 2003, Cemex et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) agissent en faveur de la préservation de la biodiversité. Une collaboration qui n’est pas prête de prendre fin puisque les deux associés annoncent le renouvellement de leur convention de partenariat pour une durée de trois ans.

« Nous sommes fiers de cette collaboration ininterrompue avec la LPO, qui a permis de mener conjointement et avec succès de nombreuses actions en faveur de la biodiversité sur nos sites d'activités, ou à l'attention de nos salariés », a réagi Michel André, directeur des activités matériaux de Cemex Europe de l'Ouest.

Donner la priorité à la biodiversité

Cette collaboration renouvelée, qui repose sur la sensibilisation aux enjeux de protection de la nature, permettra notamment à la LPO d'accompagner Cemex dans la concrétisation de son engagement « Entreprises Engagées pour la Nature » sur la période 2021-2023.

Pour cette 18ème année consécutive, les deux partenaires ont décidé de poursuivre le plan d’action « Hirondelles de rivage », initié en 2013, et qui a pour but de concilier exploitation de carrières et accueil des hirondelles de rivage. L’objectif est désormais l’exploitation et la valorisation des données collectées à travers la publication d'un document de synthèse.

Les deux partenaires ont également annoncé la poursuite de la démarche « Cemex Bétons agit pour la biodiversité » qui contribue à l'accueil de la nature en ville. A travers cette convention, Cemex et la LPO bénéficient également d’un soutien financier du programme Life Vison qui vise à maintenir, voire à accroitre la population des visons d’Europe dans le bassin de la Charente (16).

Au-delà de ces actions, les partenaires peuvent réaliser, sur des demandes d'avis et d'expertises, la réalisation d'études selon les besoins et enjeux identifiés au niveau des sites Cemex. « L'alliance entre Cemex et la LPO est inscrite dans la durée et illustre que notre partenariat ne doit rien à un effet de mode ou une visée mercantile. Au contraire, il s'est chaque année renforcé, gagnant en logique et en exemplarité », conclut Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO.

Marie Gérald