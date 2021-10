Ingénierie : le programme IN3 dévoile le palmarès de sa deuxième édition

ViaVoice a réalisé pour Vinci une étude qui explore la perception de l’innovation par les Français et recueille leurs attentes. Elle souligne le rôle toujours majeur attribué aux ingénieurs, et révèle le souhait fréquent d’innovation locales et autonomes. Avec 17 % de réponses favorables, les ingénieurs en bâtiment se placent au cinquième rang dans le coeur des Français.