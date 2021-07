Construction bois : Isover, Placo et Isonat associent leurs expertises

La construction bois se positionne au cœur des nouveaux enjeux du bâtiment. Dans ce contexte, les trois marques du groupe Saint-Gobain, Isover, Placo et Isonat ont décidé d’accompagner les acteurs de ce marché dans l’accélération de leurs projets de construction bois. L’idée est de développer des partenariats pour co-construire des solutions en réponse aux problématiques techniques de ce mode constructif. Explications.

Créer des synergies

Les trois marques de Saint-Gobain, fortes de leurs connaissances techniques dans les domaines de l’efficacité énergétique, l’acoustique, la protection au feu et l’hygrométrie, mettent ainsi leurs expertises métiers, ainsi que leurs solutions produits au service des acteurs du marché de la construction bois. Une ambition forte qui permettrait de créer des synergies avec tous les acteurs afin de faire grandir la filière.

« Notre récent partenariat avec Mathis, acteur majeur dans la conception, la fabrication et la construction de bâtiments à structure en bois, témoigne de cette volonté forte. La multiplication de ce type de synergies va nous permettre de nourrir mutuellement nos réflexions pour apporter des solutions à la hauteur des attentes du marché », commente Nicolas Ferry, directeur marketing d’Isover, Placo et Isonat. Frank Mathis, président directeur général Mathis, ajoute : « Isover et Placo possèdent une expertise très complémentaire à celle de Mathis pour relever les défis liés à la construction bois, notamment en termes de feu et d’acoustique. Cela nous a permis, dans des délais courts, de développer en partenariat le système de plancher Azutec-Placo qui apporte une solution haute performance au marché ».

Des engagements durables

Les trois experts, qui comptent à leur actif plusieurs références dans le domaine de la construction bois, ont pour valeur commune la gestion durable des ressources et des matières premières. Ainsi, afin de respecter leur engagement, les laines de verre Isover, par exemple, contiennent entre 40 % et 80 % de verre recyclé. 100 % biosourcé, le liant de sa nouvelle laine est donc élaboré à partir de matières premières issues des industries céréalières et sucrières. Isover a d’ailleurs mis en place la première filière au monde de recyclage de déchets de laine de verre issus du BTP : ISOVER Recycling.

L’offre LEAN by Placo, qui minimise les déchets sur chantiers en livrant la bonne quantité pré-découpée au bon endroit, permet notamment de répondre aux exigences des professionnels visant des démarches de labellisation HQE, E+C-, Bâtiment Biosourcé. A noter qu’Isover et Placo sont les premiers fournisseurs de FDES en France.

« Faciliter l’accélération de l’avènement de la ville durable s'accompagne immanquablement de la démonstration massive de l’aptitude durable à l’emploi des solutions constructives bas carbone. La construction de cette démonstration par l’évaluation, permet la structuration plus rapide des filières associées, grâce à la reconnaissance de leurs procédés en technique courante. Les nombreuses démarches d’évaluations engagées par Isover, Placo et Isonat, entrent parfaitement dans cette même stratégie », conclut Eric Dibling, fondateur et dirigeant d’Ingeneco Technologies.

Marie Gérald