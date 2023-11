En partenariat avec la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB), l'éco-organisme Ecominéro publie un guide sur les consignes de tri des déchets inertes dans la construction. Un outil aujourd'hui indispensable pour s'adapter à la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

La transition vers une gestion responsable des déchets dans le domaine de la construction s'accélère depuis la mise en place de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de la Construction pour le Bâtiment (PMCB).

Comment bénéficier de la reprise gratuite des déchets inertes ?

Dans ce cadre, l'éco-organisme Ecominéro, spécialisé dans la valorisation de déchets de matériaux de construction minéraux, s'est associé à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) ainsi qu'à la Fédération Française du Bâtiment (FFB) pour élaborer un guide sur les consignes de tri. L'objectif : sensibiliser les acteurs du secteur afin que leurs déchets inertes puissent être ultérieurement repris sans frais supplémentaires.

Ce guide rappelle ainsi que pour bénéficier de la reprise gratuite, l'entreprise concernée doit tout d'abord trier ses gravats en respectant les consignes de tri, les apporter à un point de reprise affilié à Écominéro, et enfin s'assurer de la traçabilité de ses déchets.

Par ailleurs, l'éco-organisme rappelle dans ce document que pour les artisans, le dépôt de gravats en déchèterie et chez les distributeurs est gratuit.

Depuis le lancement opérationnel de la REP PMCB le 1er mai 2023, Écominéro a rassemblé plus de 2 400 adhérents pour la catégorie 1 des déchets inertes, et s'accompagne de 1 500 points de collecte répartis sur tout le territoire français. De plus, l'éco-organisme a déjà apporté un soutien financier conséquent, atteignant la barre des 1,6 million de tonnes de déchets inertes collectés et traités par les opérateurs de déchets affiliés à son réseau.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock