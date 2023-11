Les passoires thermiques sont majoritairement situées en Île-de-France, selon Hello Watt

Avec la réforme de MaPrimeRénov' à venir en 2024, le gouvernement fait de la lutte contre les passoires énergétiques sa priorité. Alors que plus de 5 millions de passoires thermiques sont en attente d'être rénovées, Hello Watt a réalisé une étude afin de connaître les régions et les villes les plus concernées.

Avec près de 5 millions de logements en attente de rénovation énergétique, une question se pose : où se situent-ils et quelle est leur typologie ? Selon l'Ademe, ces passoires thermiques se concentrent principalement en Île-de-France, notamment à Vincennes (44 %), à Colombes (43 %) et à Paris (42 %). Parmi les 10 villes comptant le plus de ces logements, 9 se trouvent dans la région parisienne. Par ailleurs, les départements tels que la Creuse (52 %), le Cantal (50 %) et la Lozère (49 %) sont les trois départements les plus touchés par ces habitations aux mauvaises performances énergétiques. En revanche, on trouve moins de passoires énergétiques en PACA ou en Occitanie. D'après la dernière étude Hello Watt, 60 % des logements en France sont des appartements, mais ces derniers ne représentent que 52 % des passoires thermiques. Une divergence qui interroge sur la typologie des logements à traiter en priorité. De plus, le mode de chauffage attire l'attention : les passoires thermiques chauffées au fioul représentent 18,5 % de ces logements, un pourcentage nettement supérieur à la moyenne nationale. Environ 40 000 euros de travaux nécessaires pour rénover une passoire thermique Cette situation devient pressante pour les propriétaires, confrontés à des restrictions concernant la location de ces logements. En effet, depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G+ ne peuvent plus être loués. Par la suite, le seuil sera progressivement relevé pour inclure tous les biens classés G, puis F, et enfin E, selon un calendrier précis. Le coût d'une rénovation énergétique pour ces passoires varie en fonction des travaux nécessaires. Par exemple, pour une maison de 150 m2 classée en catégorie G, l'amélioration de 5 classes énergétiques nécessite des gestes tels que l'isolation des combles, des murs par l'extérieur, et le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur (PAC). Ces travaux représentent un coût approximatif de 40 000 euros, mais les aides disponibles peuvent couvrir jusqu'à 20 000 euros. En effet, des aides financières sont mises en place pour encourager ces rénovations, telles que MaPrimeRénov', qui offrira la possibilité de financer jusqu'à 70 000 euros de travaux en 2024, pour les ménages les plus modestes. « Les montants des aides et des restes à charge ne sont pas encore publics, mais les aides devraient permettre aux ménages modestes d’avoir un reste à charge moins important », commente Hello Watt. Pour permettre à tout le monde d’estimer le DPE de son logement et de découvrir quel bouquet de travaux permet d’améliorer sa classe énergétique, Hello Watt a également mis au point un bilan énergétique gratuit à réaliser en ligne. Marie Gérald Photo de une : ©Adobe Stock