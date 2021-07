La base INIES compte désormais plus de 4 200 données environnementales

Cette année encore, l'Alliance HQE-GBC publie son baromètre annuel concernant la base INIES, qui recense les données environnementales des produits et équipements du bâtiment. L'association se félicite d'une nouvelle hausse de contributions, et du nombre de connexions.

Depuis 2004, les fabricants de produits pour le bâtiment sont invités à participer à la production de Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour les produits de construction, et de Profils environnementaux produits (PEP) pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique.

Ces informations, consultables gratuitement dans la base INIES, permettent ensuite d'alimenter les logiciels d'analyse de cycle de vie (ACV) pour le bâtiment, et serviront notamment pour la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

« La base INIES va au-delà de l’indicateur carbone et intègre également des informations sur le stockage du carbone biogénique présent dans l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments, la quantité de matériaux issus de ressources renouvelables, recyclées ou recyclables qui leur sont incorporées pour l’économie circulaire, des informations sanitaires pour renseigner sur la contribution du produit à la qualité de l’air intérieur du bâtiment. C’est la prise en compte de l’ensemble de ces indicateurs qui permet d’évaluer la performance environnementale et sanitaire du bâtiment », souligne l'Alliance HQE-GBC.

Les contributions en hausse de 16 %

Au 31 mai 2021, l'association note que le nombre de données recensées dans la base est en augmentation de +16 % comparé à l'année dernière, qui avait pourtant elle-même déjà enregistré une hausse de +33 %. Le succès de la base est donc toujours au rendez-vous !

On dénombre désormais 4 208 données, dont 2 291 FDES, 489 PEP, 1 347 donnnées environnementales par défaut (DED), et 81 données conventionnelles de services (DES). L'association recense également 19 nouveaux déclarants depuis février 2021.

Dans le détail, l'isolation enregistre toujours le plus grand nombre de FDES, suivie par les produits de cloisonnement et les plafonds suspendus. Viennent ensuite les produits de structure, maçonnerie, gros œuvre et charpente, puis les revêtements de sols et murs, peintures et produits de décoration.

Concernant les PEP, les appareils d'installation pour le secteur des réseaux d'énergie électrique et de communication restent à la tête du classement, suivis par les équipements de génie climatique, et ceux dédiés à la sécurité du bâtiment.

Outre l'augmentation du nombre de contributions, la base enregistre également une hausse de sa fréquentation, multipliée par 1,5 par rapport à l'année précédente, avec un total de 270 000 connexions en 2020. Pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs, l'association annonce en outre la mise à disposition d'un questionnaire pour des suggestions d'amélioration. Ce dernier est accessible ici.

Claire Lemonnier