Depuis 2004, la base INIES recense les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) les Profils environnementaux produits (PEP) des produits du BTP dans le but d'évaluer leur impact sur l'environnement. A l'occasion de son baromètre 2020, l'Alliance HQE-GBC s'est félicitée d'une fréquentation encore en hausse, et de contributions toujours plus nombreuses. Certaines catégories de produits sont toutefois en retard, et l'organisme lance donc un appel aux fabricants.

L'Alliance HQE-GBC présentait le baromètre 2020 de la base INIES le 7 juillet dernier. Depuis plus de 15 ans, cette base recense les produits du BTP et leur impact environnementaux, dans le but d'évaluer et améliorer les performances énergétiques et environnementales des bâtiments.

Concrètement, sur la base d'une démarche volontaire, les fabricants du BTP peuvent mettre à disposition des Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour les produits de construction, et des Profils environnementaux produits (PEP) pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Toutes ces informations permettent ensuite d'alimenter les logiciels d'analyse de cycle de vie (ACV).

Plus récemment, la base INIES a servi pour l'expérimentation E+C-, lancée en 2016 pour donner un cadre à la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), dont la mise en vigueur a finalement été repoussée à 2021 en raison de la crise liée au coronavirus.

Outre pour la RE2020, cette base pourra servir dans le cadre de la loi ELAN et de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, que ce soit en termes d'analyse d'émissions et de stockage de carbone, et de matériaux biosourcés, recyclés et recyclables.

De plus en plus de données et de visites

Cette année encore, l'Alliance HQE-GBC se félicite notamment du nombre de données recensées, en hausse de +33 % depuis septembre 2019. Dans le détail, la base dispose, au 31 mai 2020, de 1 835 FDES représentant 617 419 références commerciales, et de 331 PEP. Avec toutes ces données, cette base française devance toujours l'Allemagne, la Suède, la Norvège, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Evolution du nombre de FDES et PEP disponibles depuis 2005. Source : INIES

Le nombre de déclarants a également augmenté, puisqu'ils sont 48 supplémentaires depuis septembre 2019, pour un total de 188 déclarants.

Du côté de la fréquentation du site, la base dénombrait près de 1 900 utilisateurs au 31 décembre 2019, soit une augmentation de +27,5 %.

Inciter les fabricants à contribuer à la base

Si les fabricants de produits d'isolation, de maçonnerie, de revêtements de sols et murs, de peinture, et de génie climatique figurent parmi les bons élèves contributeurs, d'autres catégories de produits manquent à l'appel.

Les familles de produits les mieux représentées. Source : INIES

Les produits qui manquent à l'appel. Source : INIES

Parmi les catégories de produits manquants encore de FDES : les bardages en PVC et pierres naturelles, les réseaux d'évacuation et d'assainissements, les réseaux d'adduction gaz, les systèmes de drainage, les éviers et lavabos, les garde-corps, les pare-vapeurs, les plinthes, les portes de garage, les volets, les éléments pour toitures végétalisées, les chapes, les colles et mastics...

Pour les PEP, la base manque de données sur les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les diffuseurs d'air, le désenfumage, le matériel d'éclairage, les points d'accès Wifi, les disjoncteurs, les blocs multiprises, les fils et câbles d'énergie, ou encore les systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de sécurité incendie.

Dans ce contexte, l'Alliance HQE-GBC a lancé, avec le soutien financier de l'ADEME, un appel à accompagnement auprès des industriels encore trop peu présents.

Grâce à cette initiative, 19 projets ont pu être lancés sur des produits de VMC, des briques, des parquets massifs ou des modules photovoltaïques. Les déclarations devraient ainsi être disponibles en début d'année 2021.

C.L.