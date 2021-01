En ce début d'année, l'association BBCA a révélé les maîtres d'ouvrage bas carbone 2020. Nexity, Woodeum et Icade arrivent ainsi dans le top 3 des promoteurs engagés dans des opérations bas carbone. L'association en a également profité pour appeler de ses vœux une année favorable au développement de projets soucieux de l'environnement, notamment dans le cadre de la future RE2020.

Comme chaque année depuis 2016, l'association BBCA vient de dévoiler le nouveau palmarès des maîtres d'ouvrage immobiliers bas carbone français.

Lors d'une visio-conférence organisée à cette occasion, Hélène Génin, déléguée générale de l'association, rappelle tout d'abord que le label BBCA mesure plusieurs indicateurs et récompense les constructions et exploitations maîtrisées, et les projets qui prennent en compte le stockage carbone et l'économie circulaire. L'objectif étant de valoriser les bâtiments présentant une très faible empreinte carbone pour démocratiser ce type d'opérations plus respectueuses de l'environnement.

Malgré la crise sanitaire et économique, l'association s'est réjouit que la mobilisation autour de ces préoccupations environnementales n'ait pas faibli. Le président de l'association Stanislas Pottier note même une accélération du nombre d'opérations engagées, qui ont presque doublé, passant de 90 à 172 projets visant le label cette année, dont 80 qui l'ont déjà obtenu.

Il rappelle que cette année devrait également être celle de la mise en œuvre de la RE2020, et souligne que l'association BBCA a largement dialogué avec l'Etat pour l'élaboration de cette nouvelle réglementation.

« Nous avons besoin que les acteurs de l'immobilier s'approprient vite et bien la nouvelle RE2020 », a de son côté commenté Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable.

Nexity en tête des maîtres d'ouvrage bas carbone

Lors de cette présentation, les Top 10 des maîtres d'ouvrage bas carbone 2020 ont également été dévoilés. Cette année, Nexity arrive en tête du classement dans trois catégories : en nombre d'opérations en 2020, en nombre d'opérations depuis 2016, et en nombre de m2 labellisés en 2020.

« C'est une grande fierté pour Nexity d'être reconnu premier promoteur bas carbone 2020 en France, et de conserver la première place du palmarès BBCA en nombre d'opérations bas carbone cumulées depuis 2016 ! Nos 11 000 collaborateurs s'engagent tous les jours pour que la ville bas carbone devienne une réalité accessible à tous », a notamment réagit Véronique Bédague, directrice générale déléguée de Nexity, qui en a également profité pour rappeler les engagements pris par le groupe, à savoir réduire d'un tiers les émissions de gaz à effet de serre des logements construits entre 2015 et 2030.

Dans ce classement, vient ensuite Woodeum WO2, qui arrive premier en termes de m2, avec 202 000 m2 labellisés depuis 2016, mais deuxième en nombre d'opérations en 2020 et depuis 20116. Philippe Zivkovic, co-fondateur et co-président du groupe, insiste sur le fait que 100 % des opérations lancées par Woodeum ont été labellisées BBCA.

Enfin, Icade se hisse à la troisième position dans toutes les catégories, et même à la deuxième place en nombre de m2 depuis 2016.

Les deux Top 10 (en 2020, et cumul depuis 2016). Source : Association BBCA

Hélène Génin souligne également l'arrivée de nouveaux maître d'ouvrage dans le classement, et notamment CDC Habitat, 4ème en nombre d'opérations engagées depuis 2016, et du groupe SNCF (7ème dans la même catégorie).

Claire Lemonnier