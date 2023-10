Le FILMM appelle à prioriser les rénovations globales et performantes

À l'occasion d'une table ronde consacrée à la réforme des aides à la rénovation énergétique, le Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM) a appelé le gouvernement à inverser la logique actuelle de subvention du remplacement des équipements de chauffage afin de donner la priorité aux rénovations globales et performantes.

Le gouvernement a annoncé l'augmentation du budget dédié à MaPrimeRénov', fixé à 4 milliards d'euros en 2024, et une réforme de l'ANAH. Cette dernière repose sur deux piliers distincts : un pilier « performance » axé sur l'accélération des rénovations globales et performantes, et un pilier « efficacité », principalement dédié au remplacement des équipements de chauffage.

Cependant, le FILMM estime que la réforme en cours ne permettra pas de sortir de la logique actuelle, qui favorise le remplacement des équipements de chauffage au détriment des rénovations globales. Actuellement, environ 70 % des aides sont accordées au remplacement des systèmes de chauffage, tandis que seulement 21 % sont accordées à l'isolation thermique.

« Si aucune modification n'est apportée, il est prévu que le pilier "efficacité" représente encore 70 % des rénovations aidées en 2024 et en 2025 », explique le syndicat.

L'urgence de privilégier l'isolation thermique

Le FILMM souligne que la clé d'une politique de rénovation énergétique efficace réside dans l'isolation de l'enveloppe des bâtiments. Le simple remplacement d'une chaudière individuelle au gaz ou au fioul par une pompe à chaleur (PAC) ne suffit pas à éliminer les problèmes d'inefficacité thermique des bâtiments.

Le changement des équipements de chauffage ne devrait pas être envisagé qu'après avoir correctement isolé les bâtiments, sous peine de voir les consommations d'électricité et les factures augmenter de manière significative.

« Aujourd'hui, les aides sont déconnectées du parcours de rénovation optimale et ne permettent pas les travaux les plus performants. Pourtant, nous savons que l'isolation thermique des bâtiments reste le bouclier le plus efficace sur les plans énergétiques et budgétaires », souligne Elisabeth Bardet, présidente du FILMM.

La filière appelle donc le gouvernement à repenser les aides pour qu'elles soient cohérentes avec les objectifs de décarbonation et à répartir le budget de MaPrimeRénov' de manière à diriger les financements vers les travaux qui réduisent efficacement les factures énergétiques des consommateurs.

Des propositions pour une rénovation énergétique globale

En ce qui concerne les travaux éligibles au pilier « performance », la filière propose de réintégrer l'isolation des combles perdus, qui est actuellement exclue des dispositifs d'aide. Ce geste d'isolation permettrait pourtant d'éviter 30 % des déperditions thermiques, soit un moyen très efficaces de réaliser des économies d'énergie.

En matière de lutte contre la précarité énergétique, le FILMM appelle le gouvernement à garantir une avance à 100 % pour les ménages les plus modestes, avec un reste à charge minimal pour les travaux de rénovation énergétique.

Enfin, la filière propose de planifier le financement de la rénovation énergétique sur le long terme, offrant ainsi aux industriels la visibilité nécessaire pour investir dans des capacités de production, et aux Français la possibilité de s'engager pleinement dans la rénovation énergétique de leurs logements, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock