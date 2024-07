Le photovoltaïque a le vent en poupe dans les foyers français

Enedis publie les chiffres de l’autoconsommation solaire en France. Le photovoltaïque a la cote auprès des Français, de plus en plus nombreux à équiper leur logement de panneaux solaires. Le nombre d’installations a été multiplié par trois en seulement deux ans.

Le nombre de logements français équipés en panneaux photovoltaïques ne cesse de croître. Enedis vient en effet de publier les chiffres sur l’autoconsommation solaire au T2 2024, et le constat est sans appel, le nombre d'installations a été multiplié par trois en à peine deux ans. Aujourd’hui, 556 039 foyers sont équipés de ce type de solution en France, soit 62 000 nouvelles installations depuis le T1 2024.

Le solaire continue de séduire de nombreux Français. Dans un contexte d’inflation sur les prix de l’énergie, il apparaît comme une véritable alternative pour lutter contre la hausse des prix. Pour mieux comprendre cette tendance au photovoltaïque, Effy a interrogé 200 familles passées au solaire pour connaître leur expérience à travers une étude IFOP.

Les économies comme principale source de motivation

Sur ces 200 familles interrogées, 80 % ont choisi d’installer ces équipements dans le but de réduire leur facture d’énergie. La volonté de faire des économies apparaît comme la première motivation chez les Français interrogés. Légitime quand on sait que les prix de l’électricité actuels sont au plus haut depuis plusieurs années. Le solaire, de son côté, promet une réduction de la facture d’énergie à hauteur de 45 %.

Les motivations qui viennent ensuite sont la volonté de gagner en autonomie vis-à-vis du réseau (cité à 54 %) et le choix d’être plus respectueux de l’environnement (cité à 40 %). À noter que 32 % évoquent également leur souhait de valoriser leur patrimoine immobilier.

Un taux de satisfaction très élevé

Baisser la facture d’énergie apparaît donc comme la première motivation pour les familles équipées, mais sont-elles seulement satisfaites du rendement ? Visiblement oui, puisque 65 % d’entre elles estiment leur investissement rentable, voire plus que rentable.

Chez les foyers équipés depuis plus de deux ans, le taux approche même les 70 %. En d’autres termes, plus les familles ont de recul sur leur utilisation, plus elles en sont satisfaites.

Quant à savoir quels panneaux solaires acheter, deux critères de choix priment. Les Français sondés évoquent à 59 % le prix, et à 55 % la performance (rendement, puissance installée) des équipements.

Quel moyen de financement et quel projet pour l’avenir ?

Une fois la décision prise d’installer des panneaux photovoltaïques sur sa maison, il s’agit de financer l’installation. 53 % des familles sondées ont financé cette installation en recourant à leur propre épargne, et 27 % ont mobilisé un crédit à la consommation ou un prêt bancaire. À noter que seuls 16 % des familles ont bénéficié de subventions (primes à l’autoconsommation, aides locales) et 12 % ont sollicité un Éco-Prêt à taux zéro (Eco-PTZ).

Quelle suite pour ces foyers équipés ? Visiblement, ils sont nombreux à avoir été séduist par ce type de solution, au point d’envisager d'en installer davantage. Parmi les Français interrogés, 41 % d’entre eux réfléchissent à installer de nouveaux panneaux au cours des deux prochaines années. Un taux qui passe à 69 % parmi les personnes qui ont choisi un équipement avec système de batteries de stockage.

