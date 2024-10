EDILIANS : des solutions solaires innovantes pour chaque type de toiture

Face aux enjeux énergétiques actuels, le secteur de la construction se tourne de plus en plus vers des solutions durables et respectueuses de l’environnement. Pour répondre aux besoins des professionnels de la toiture, EDILIANS a développé l’une des gammes solaires photovoltaïques les plus larges du marché. Adaptée à tout type de bâtiment, notre offre allie innovation, performance et esthétisme.

Des produits adaptés à chaque projet

Que vous travailliez sur des toitures en tuile, en ardoise ou d’autres matériaux, EDILIANS propose des solutions sur-mesure. Nos tuiles solaires en terre cuite combinent protection et production d’énergie, tout en assurant une intégration parfaite dans le design architectural des bâtiments. Pour les toitures complexes, le système EASY ROOF simplifie l’installation de panneaux photovoltaïques tout en garantissant une efficacité optimale.

Un expert du solaire depuis plus de 20 ans

Grâce à notre expertise reconnue dans le domaine de l’énergie solaire, nous avons conçu des produits fiables et durables qui répondent aux exigences des couvreurs et solaristes les plus pointus. Nos solutions garantissent non seulement une excellente production d’énergie, mais également une esthétique irréprochable qui saura convaincre même les clients les plus exigeants.

Une approche durable et esthétique

Avec EDILIANS, le solaire ne se limite pas à une simple production d’électricité. Nous croyons en une approche durable où la toiture devient un élément clé de l’architecture tout en contribuant à la transition énergétique. Chaque toit se transforme en source d’énergie renouvelable, tout en restant esthétique et fonctionnel.

Nos solutions : Tuile solaire en terre cuite : pour une intégration parfaite et discrète.

Système EASY ROOF : pour des installations simplifiées et efficaces.

Solutions pour toitures en ardoise : robustes et élégantes.

Avec EDILIANS, un toit, c’est deux fonctions : protéger et produire !

Bâtissez l’avenir avec nous

Professionnels de la toiture, rejoignez le mouvement vers une énergie plus verte en adoptant les solutions solaires d’EDILIANS. Que vous soyez couvreur ou spécialiste en installations solaires, notre offre vous permet de répondre aux besoins grandissants de vos clients en matière d’énergie renouvelable.

