Sur le plateau de TF1, le ministre de l’Économie a annoncé ce jeudi que le plan épargne logement (PEL) pourra être débloqué de façon anticipée pour des travaux de rénovation énergétique. Une nouvelle piste de financement de ce vaste chantier, qui font encore débat.

Bruno Le Maire était l’invité du journal de 13h de TF1, ce jeudi 13 juillet. L’occasion pour le ministre de l’Économie et des Finances de faire quelques annonces, dont le maintien du taux du livret A à 3 % pour 18 mois, au lieu de six. Alors qu’il aurait dû baisser, le taux du livret d’épargne populaire reste quant à lui à 6 %. Pour rappel, il est réservé aux personnes à revenus modestes - c’est-à-dire qui gagne moins de 21 393 euros par an pour une personne seule - et peut rapporter jusqu'à présent jusqu'à 470 euros par an.

Parmi les autres déclarations de l’occupant de Bercy, la possibilité de débloquer les plans d’épargne logement (PEL), pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments a particulièrement retenu l'attention.

300 milliards d'euros d’encours total sur les PEL



« Aujourd'hui vous ne pouvez pas le débloquer avant quatre ans quand vous voulez acheter un logement, là vous pourrez le débloquer quand vous voulez lorsque vous voulez faire de la rénovation énergétique », a expliqué le ministre de l'Économie.

Détenus par environ 12 millions de Français, les PEL représentent un encours total d’environ 300 milliards d'euros. Le déblocage anticipé des fonds pour de tels chantiers avait d’ailleurs été évoqué ce mercredi lors du Comité de financement de la transition écologique (CFTE). Mobiliser l’épargne des Français est une piste pour accélérer la transition écologique, car elle amasse, au total, 5 800 milliards d'euros, dont 3 200 milliards placés à long terme.

« On veut soutenir la rénovation énergétique par l'épargne de nos compatriotes », confirme de son côté Bruno Le Maire. Le ministre de l’Économie a également précisé que les épargnants pourront « débloquer la somme nécessaire » pour leurs travaux de rénovation énergétique, sans pour autant devoir clôturer leur PEL.

L’annonce arrive au lendemain d’une hausse du budget accordée à l’aide MaPrimeRénov’, mais également l’ajout de 7 milliards d’euros au budget dédié en 2024 à la transition écologique.

Rien qu’aux rencontres de la Capeb fin mai dernier, les financements de la rénovation énergétique occupaient le débat.

