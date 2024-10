Foncier ferroviaire : la Banque des Territoires et SNCF Immobilier signent un partenariat

Alors qu’il existe en France un foncier ferroviaire important et souvent sous-exploité, un partenariat a été signé entre la Banque des Territoires et SNCF Immobilier pour mobiliser et transformer ces terrains et bâtiments au profit des collectivités.

La Banque des Territoires et SNCF Immobilier ont signé une convention de partenariat pour la période 2024-2026, visant à mobiliser et transformer d’anciennes emprises et bâtiments ferroviaires dans 20 communes du programme Action Cœur de Ville. Soutenir financièrement et techniquement les collectivités L’objectif : lever les difficultés que les collectivités rencontrent, telles que le coût d’acquisition, la multiplicité des interlocuteurs, ou encore le problème de pollution des sols. Chaque site sélectionné pourra bénéficier d’études jusqu’à 200 000 euros, apportés par la Banque des Territoires et SNCF Immobilier. Dans le détail, SNCF Immobilier pourra financer jusqu’à 100 000 euros d’études « propriétaires » en vue de la cession ou de la location des biens (relevé géomètre, relevé réseaux, diagnostics techniques réglementaires etc.). La Banque des Territoires, elle, apportera de son côté jusqu’à 100 000 euros d’études « urbaines » pour enclencher la dynamique de projet (modèle économique, faisabilité architecturale et techniques…). Coup d’envoi lancé à Vierzon Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, et Antoine de Rocquigny, directeur de la SNCF, ont signé cet accord à Vierzon (18), où la gare fait l’objet d’un projet de réaménagement. La convention de financement signée marque ainsi la phase 2 de ce projet d’aménagement, qui vise la création d’un pôle d’échange multimodal. SNCF Immobilier financera les études techniques préalables nécessaires au démarrage opérationnel, et la Banque des Territoires cofinancera le schéma directeur du PEM, l’étude de programmation pour reconvertir une ancienne halle en « maison des mobilités » et une étude intégrant le développement des mobilités actives dans le PEM. Outre Vierzon, 8 autres communes ont d’ores et déjà été sélectionnées à ce jour : Haguenau, Sélestat, Creil, Lunel, Cholet, Sablé-sur-Sarthe, Arles et Carpentras. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock