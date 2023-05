Le carport solaire est une technologie qui allie esthétisme, praticité et écologie. Grâce à des panneaux solaires, le carport génère de l'électricité à partir des rayons du soleil. Mais quels sont les caractéristiques et avantages d'un abri solaire ? Découvrez dans cet article les avantages du carport solaire photovoltaïque.

Qu’est-ce qu’un carport solaire ?

Fabriqué en bois, en aluminium ou en acier. Il s'agit d'un dispositif qui exploite l'énergie verte, tout en protégeant le véhicule. Il peut prendre diverses dimensions, et ainsi recueillir une ou plusieurs voitures. Les plus grandes structures mesurent environ 40 m².

Le dispositif est équipé de panneaux photovoltaïques sur le toit, lui permettant ainsi de générer de l'électricité. Il s'agit d'une alternative économique et durable pour les propriétaires de véhicules électriques ou hybrides, qui peuvent recharger leur véhicule tout en le protégeant des intempéries.

En outre, l'énergie solaire générée par l'abri de voiture photovoltaïque, peut être utilisée pour répondre aux besoins domestiques (appareils ménagers, éclairage, etc.). Mais aussi, pour la revente totale ou de surplus de l'électricité, si les propriétaires ne possèdent pas un véhicule électrique. L'installation d'un carport solaire est donc une option intéressante pour produire sa propre énergie et, par conséquent, réduire ses factures.

De quoi est composé le carport solaire photovoltaïque ?

Les différents éléments d’un carport varient d’une offre à l’autre. Cependant, il y a des composants de base indispensables au fonctionnement de l’abri solaire :

La structure de l’abri en bois, aluminium ou acier ;

Les panneaux solaires photovoltaïques : la quantité varie selon les besoins ;

Un onduleur ou micro-onduleur solaire, qui transforme le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif. Nécessaire pour recharger les appareils électriques et intégrer l’énergie au réseau ;

Les câbles de connexion entre micro-onduleurs ;

Borne de recharge : en option pour recharger les véhicules électriques.

Quel est le prix d’un carport solaire ?

Un simple carport en bois ou en aluminium coûte environ 1 000 €. Mais avec l’intégration de panneaux solaires photovoltaïques, le prix sera plus élevé. De ce fait, il faudra prendre en compte la puissance des panneaux solaires pour déterminer le prix final. Il faut toutefois compter entre 8 000 € et 20 000 € pour l’installation d’un carport solaire photovoltaïque.

Installation carport solaire : quels sont les avantages et inconvénients ?

Avantages du carport solaire photovoltaïque

Les avantages d'un carport solaire sont nombreux, en voici quelques-uns :

Un dispositif écologique

Dans le cadre de la RE2020 et de la construction de logements à énergie positive, le carport photovoltaïque répond aux besoins de production en énergie renouvelable. Grâce à l'intégration de panneaux solaires, le carport solaire participe à la transition énergétique en produisant de l'énergie renouvelable et en réduisant ainsi son empreinte carbone.

Produire sa propre énergie et faire des économies

Les coûts de l’électricité sont imprévisibles et sujets à des augmentations de tarifs. Un carport solaire peut aider à se prémunir contre la hausse des coûts, en réduisant les factures d’énergie. Cette production d’électricité verte peut servir à recharger son véhicule électrique, mais également à être utilisée pour les besoins domestiques. Ce qui permet d’assurer une partie de sa consommation électrique, et ainsi faire baisser ses factures. De plus, il est possible de bénéficier d’un revenu complémentaire en revendant le surplus ou la totalité de la production.

Abriter son véhicule

Le but premier d’un carport est évidemment d’abriter sa voiture. C’est une bonne alternative lorsqu’une maison ne bénéficie pas d’un garage, par exemple. Le carport protège ainsi le véhicule contre la météo (soleil, pluie, neige, grêle).

Valoriser son logement

L’installation permet de réduire les coûts d'électricité, ce qui est un excellent argument pour améliorer l'attrait de la maison et augmenter la valeur de la propriété. Les panneaux solaires ajoutent donc une plus-value au logement, en le rendant plus écologique et économe sur le plan énergétique.

Agrandir son installation photovoltaïque

Si le logement possède déjà une installation photovoltaïque, le carport solaire peut être un moyen d’augmenter sa production d’électricité. Mais aussi d’agrandir une installation photovoltaïque déjà présente sur le toit, si toute la surface est déjà occupée par des panneaux.

Une alternatives aux panneaux photovoltaïques classiques

Le carport photovoltaïque apparaît comme une alternative intéressante, pour ceux qui ne souhaitent pas installer des panneaux solaires sur leur maison, en bâti ou en surimposition.

Inconvénients du carport solaire photovoltaïque

Le carport solaire est une innovation qui possède beaucoup d’avantages, mais aussi quelques inconvénients. Voici lesquels :

Le coût

Le coût d’installation d’un carport solaire est généralement plus élevé que celui d’un abri de voiture traditionnel. Toutefois, cet investissement peut être rentabilisé grâce aux économies d’énergie réalisées et aux aides financières disponibles.

La taille

Installer un carport solaire nécessite d’avoir de la place sur son terrain, avec un espace compris entre 20 m2 et 40 m2 au sol, selon les modèles.

L’emplacement

Pour optimiser la production d’énergie, il est important de choisir un emplacement bien exposé au soleil pour installer le carport solaire photovoltaïque. De plus, en fonction de son implantation, l’efficacité peut être réduite dans certaines régions.

Quelles sont les démarches pour l’installation des carports solaires ?

La majorité des carports doivent être déclarés et les démarches administratives se font par rapport à la surface de l’abri. Pour connaître les règles d'installation d'un carport dans sa commune, il est indispensable de consulter le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de sa mairie.

Carport solaire : dans quel cas effectuer une déclaration préalable de travaux ?

Il faut effectuer une déclaration préalable de travaux si :

Si la surface de la structure est comprise entre 5 et 20 m² ;

Si la maison se situe dans une zone protégée.

Carport solaire : dans quel cas demander un permis de construire ?

Le permis de construire est nécessaire lorsque le carport solaire a une surface d’emprise au sol supérieure à 20 m².

Quelles sont les aides pour les carports solaires photovoltaïques ?

Plusieurs aides sont disponibles pour l’installation d’un carport solaire. C’est un dispositif qui donne la possibilité de choisir comment utiliser sa production d'énergie. Pour faire à la fois des économies, mais aussi rentabiliser son installation. Il est possible de choisir :

L’autoconsommation totale ;

L’autoconsommation et vente du surplus ;

; La vente totale de la production.

La prime à l’autoconsommation

Mise en place par l’État depuis 2017, la prime à l’autoconsommation vise à rendre les particuliers ainsi que les entreprises plus autonomes en énergie. Cette aide favorise la propre production d'électricité à partir d'une énergie non-polluante, et contribue ainsi à la transition énergétique.

Le montant de la prime à l’autoconsommation dépend du kWc installé :

Puissance de l'installation Tarif prime autoconsommation par kilowatt-crête (kWc) Montant total de la prime à l’autoconsommation Inférieur ou égal à 3 kWc 430 € 1 290 € Entre 3 et 9 kWc 320 € 2 880 € Entre 9 et 36 kWc 180 € 6 480 € Entre 36 et 100 kWc 90 € 9 000 € Entre 100 kWc et 500 kWc 0 € 0 €



La vente du surplus ou totale

Plusieurs fournisseurs peuvent racheter le surplus ou la totalité de l’électricité des panneaux solaires photovoltaïques. Cependant, lorsqu’une demande de rachat est faite auprès de EDF OA Solaire, le fournisseur a l’obligation de racheter l’électricité.

Pour revendre l’électricité de ses panneaux solaires, il faut tenir compte de plusieurs critères :

L’installation doit être réalisée par un professionnel certifié RGE ;

Il faut avoir une attestation de conformité ;

Il faut signer un contrat de revente avec un fournisseur.

Le rachat du surplus

Puissance de l’installation en kWc Tarif de rachat du surplus ≤ 3 kWc 0,10 €/kWh ≤ 9 kWc 0,10 €/kWh ≤ 36 kWc 0,06 €/kWh ≤ 100 kWc 0,06 €/kWh

Le rachat en vente totale

La puissance en kWc Tarif de rachat vente totale ≤ 3 kWc 0,2022 € ≤ 9 kWc 0,1718 € ≤ 36 kWc 0,1231 € ≤ 100 kWc 0,1070 €

La TVA à taux réduit

Il est possible de bénéficier de la TVA à taux à réduit de 10 % pour l’installation d’un carport solaire. Néanmoins, la puissance doit être inférieure ou égale à 3 kWc, si elle excède ce seuil, le taux de TVA passe à 20 %.

Sabrina Coëzy