Pénuries de matériaux : l’ADEME lance BATI-SOBRE

L’ADEME lance en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur BATI-SOBRE. Cet accompagnement ciblé destiné aux maîtres d’ouvrage a pour vocation de régler la problématique de la raréfaction des ressources nécessaires à la construction des bâtiments et à la hausse de leur prix, en privilégiant la sobriété matière et le recours au réemploi.

En France, les matériaux de construction représentent la moitié de la consommation de matières, soit près de 390 millions de tonnes. Malgré la raréfaction des ressources et l’augmentation des prix des matériaux, la demande ne cesse d’augmenter. Elle pourrait même être multipliée par trois d’ici 2050. Tout l’enjeu consiste donc à rationaliser l’utilisation de matières vierges dans la construction. La solution pour répondre à cette problématique semble résider dans la sobriété matière et le recours au réemploi. C’est en ce sens que l’ADEME a lancé en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur BATI-SOBRE, un accompagnement ciblé auprès de maîtres d’ouvrage volontaires pour progresser sur ces sujets. Pour qui, et en quoi cela consiste ? Cet accompagnement s’adresse à tous les maîtres d’ouvrage, issus du public ou du privé, ayant un projet de bâtiment neuf, de rénovation ou de réhabilitation ambitieux sur la sobriété matière et l’intégration du réemploi. L’accompagnement BATI-SOBRE se déroulera sur trois ans à compter de début 2024 et comporte deux volets : Un accompagnement collectif, avec des ateliers et webinaires pour partager connaissances et outils. Il s’appuiera sur des expertises et savoir-faire existants et associera au projet BATI-SOBRE les acteurs actifs sur le sujet, quelle que soit leur région d’implantation, via un comité des partenaires. Les interactions avec le volet Économie Circulaire de CAP 2030, futur cadre commun de référence du bâtiment soutenu par l’État, seront particulièrement développées.

Un accompagnement individuel adapté à chaque projet sera également proposé par l’ADEME aux maîtres d’ouvrage. Il portera sur l’évolution des pratiques internes de chacun, la levée des freins, l’optimisation et la mesure du réemploi ou de la sobriété matière en conception. Le projet a autant vocation à faire progresser concrètement et durablement les lauréats sur des pratiques d’avenir encore peu développées, qu’à fédérer largement le secteur du bâtiment sur cet enjeu de sobriété matière. Le retour d’expérience des maîtres d’ouvrage s’étant prêté à l'exercice sera partagé et diffusé afin de bénéficier à tous. Jérémy Leduc Photo de Une : AdobeStock