Initié le 23 juin dernier par la Première ministre Elisabeth Borne, le plan de sobriété énergétique tend à renforcer les objectifs de transition énergétique, alors que la France se confronte aux hausses des prix de l’énergie. Les objectifs fixés par le gouvernement sont en deux temps : réduire de 10 % de la consommation d’énergie d’ici fin 2024, et de 40 % d’ici 2050.

Présenté en octobre dernier, le plan de sobriété énergétique est le fruit d’un travail tout au long de l’été avec un ensemble de secteurs. Celui du logement en fait partie et a eu le droit à son propre groupe de travail fin juillet. Ces acteurs se sont de nouveau réunis ce mercredi 22 février, afin de préparer un acte 2 du plan de sobriété énergétique.

-12 % de consommation de gaz et d’électricité entre octobre et décembre 2022

L’occasion de faire un bilan du plan sobriété énergétique avec un chiffre global : la consommation de gaz et d’électricité a reculé de 12 % entre octobre et décembre 2022.

Et Agnès Pannier-Runacher entend bien soutenir cette « bataille de la sobriété énergétique des logements ». « Avec les acteurs de la filière, nous en avons posé les bases et nous allons poursuivre les efforts en travaillant en profondeur pour mieux piloter les consommations, améliorer le bâti et accompagner tous ceux qui veulent être maitres de leur consommation d’énergie et souhaitent adapter leurs usages », a déclaré la ministre de la Transition énergétique.

Représentants des bailleurs publics et privés, promoteurs, associations, syndics de copropriétaires et fédérations professionnelles de l’immobilier, dont la FNAIM, étaient présents à la réunion du groupe de travail Logement. Lors de la première étape du plan de sobriété énergétique, les leviers d'économies d'énergie proposés sur l’habitat reposaient sur deux axes. D’un côté, le changement de comportements des usagers (chauffage à 19°C, décalage de la période de chauffe dans les bâtiments chauffés collectivement…).

De l’autre, le groupe de travail Logement préconisait de nouvelles obligations réglementaires sur le bâtiment, notamment le calorifugeage des réseaux et l’installation obligatoire de systèmes de pilotage du chauffage et de la climatisation. Un décret et un arrêté relatifs à ce type d’opérations sont d’ailleurs en cours de finalisation. « Ces mesures ont été identifiées par le secteur comme particulièrement efficaces, car rapidement rentables », précise le ministère de la Transition énergétique.

« En conjuguant sobriété et massification de la rénovation des logements, nous parviendrons à réduire les consommations ce qui est un gain en terme de pouvoir d’achat et ce qui est bon pour la planète », défend Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, qui a co-animé le groupe de travail avec Agnès Pannier-Runacher.

Les missions du Plan Bâtiment Durable finalisées « dans les prochains mois »

En novembre dernier, en plein déploiement du plan de sobriété énergétique, Agnès Pannier-Runacher et Olivier Klein avaient missionné Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable. Une partie de son rôle consiste à collecter et analyser les retours d’expérience et ainsi créer des mesures et outils d’aide à la prise de décision, concernant la transition énergétique du bâtiment. L’idée étant de faire durer des actions déjà entreprises, et embarquer les acteurs (collectivités…) non-engagés.

Le Plan Bâtiment Durable doit également développer des moyens pour « communiquer et transmettre les bons messages selon les cibles identifiées en se concentrant sur des mesures choisies, à l'échelle de la filière » et « identifier les freins et les leviers complémentaires pour massifier les actions et aller plus loin ».



D’après les annonces du Ministère de la Transition énergétique, lesdits travaux seront « finalisés dans les prochains mois ».



Virginie Kroun

Photo de Une : Twitter - @OlivierKlein93