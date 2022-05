Pour son 50ème anniversaire, le groupe Trecobat se renforce dans l’habitat durable

Certes, la RE2020 ne devrait pas mise en place avant l'été 2021, mais cela n'empêche pas le Plan Bâtiment Durable et son groupe de travail « Réflexion Bâtiment Responsable » (RBR) 2020-2050 d'anticiper, et d'aller encore plus loin. Dans une note de concertation, une vingtaine de contributeurs appellent à mettre un futur label aux objectifs encore plus ambitieux.