Dans la maison individuelle, la hausse des coûts vient d’un « millefeuille cumulatif »

On le découvrait la semaine dernière : la commercialisation de maisons individuelles neuves a connu un recul des ventes en fin d’année, qui s’est poursuivi en janvier. Si certains acteurs du bâtiment accusent les surcoûts liés à la RE2020, d’autres comme David Lacroix, président de Maisons Berval et Maisons Évolution, pointe du doigt un grand tout conjoncturel. Entretien.

Face à l’application de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) en janvier dernier, certains constructeurs ont dû ajuster leur offre en conséquence. C’est le cas de Maisons Berval et Maisons Évolution, constructeurs spécialisés dans la maison individuelle, qui, vers mi-octobre, avaient déjà adapté leur approvisionnement en matériaux (parpaings, brique, planchers-comble), PAC hybrides, ou encore en systèmes de pilotage de volets roulants pour le confort d’été. Une façon de s’adapter aux permis de construire qui n’étaient pas validés avant le 31 décembre 2021, et ne pouvant donc plus prétendre à la RT 2012.

Projet conforme à la RE2020 de Berval - Crédit photo : Berval

Mais comme le décryptait le bilan 2021 de la construction de logements neufs par le Pôle Habitat FFB jeudi dernier, une telle reconfiguration n’est pas sans conséquence. Ainsi, en fin d’année 2021 et début 2022, date coïncidant avec l’entrée en vigueur de la RE2020, une baisse des ventes de maisons individuelles a été observée. La cause de ces variations ? Les surcoûts.

La RE2020 en cause, mais pas que…

Côté Maisons Berval et Maisons Évolution, David Lacroix, président des deux marques, reconnaît qu'il y a eu « un surcoût » : « Le surcoût est variable, et pas parce que vous mettez plus ou moins d’équipements. Il est variable en fonction de la base d’où vous partiez auparavant. Si vous étiez auparavant sur des gammes de marques qui équipaient déjà les volets roulants intégrés en linteaux, et qui étaient déjà électriques, alors évidemment vous n’avez pas à rajouter ces postes-là. Si vous étiez dans une gamme de marque où vous étiez en volet monobloc et manuel, forcément vous avez un surcoût plus important », expose-t-il.

Selon ses estimations, ce surcoût associé à la RE2020 oscillerait ainsi de 3,5 à 7 % par rapport à la RT 2012, mais ne serait pas la seule variable. « Le problème n’est pas tant la RE2020, mais plutôt le millefeuille cumulatif. Parce que vous avez la RE2020 qui s’ajoute à l’augmentation du prix des matériaux, donc on a une revalorisation du guide tarifaire de l’ensemble du marché », souligne David Lacroix.

D’autant que la majorité des contrats de construction de maison individuelles sont signés en indice BT 01 prenant en compte la variation de prix des matériaux, des transports, de stockage…

« Plus le délai est court, moins l’indice est élevé, mais aujourd’hui je vois, suivant les délais, que ça tourne autour des 3,5 et 4 %. On a déjà une augmentation tarifaire des constructeurs sur leur modèle - y compris en sur-mesure -, en plus un surcoût lié à la RE2020, et vous ajoutez les BT 01. Avec l’effet cumulatif de tout cela on n'est pas très loin des 15 % de surcoûts », explique le président de Maisons Berval et de Maisons Évolution. Sans compter le prix galopant du foncier, dont la surface voulue ne s’obtient pas si facilement, « comme du café en vrac », compare David Lacroix. « Vous êtes contraints par l’offre, vous ne pouvez pas ajuster exactement à votre budget le terrain », soutient-il.

Davantage de dispositifs fiscaux à déployer

Autant de facteurs faisant reculer les ventes de maisons individuelles de 14 % en décembre 2021, et même de 27 % en janvier 2022, selon le Pôle Habitat FFB. Ce dernier a ainsi mis en avant trois mesures pour redresser la machine : le rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) à 40 %, un crédit d'impôt de 15 % sur les cinq premières années d'emprunt, et la reconsidération du durcissement des critères du futur Pinel+.

Des propositions approuvées par David Lacroix, qui encourage notamment l’idée de réintégrer la maison individuelle dans le Pinel, et ainsi prendre en compte les ménages en couple avec deux enfants.

« Je pense qu’on devrait s’inspirer du dispositif Pinel pour pouvoir faire un système dans l’accession. Donc cela rejoint les propos du Pôle Habitat FFB sur la déductibilité des intérêts d’emprunts dans les cinq premières années », ajoute-t-il. « Le Pinel ce n’est pas de la déductibilité d’emprunt qu’il fait, c’est de la déductibilité d’une partie d’investissement. Et je trouverais cela bien qu’on puisse déduire une partie de son investissement dans sa résidence principale » et donc de « se constituer un patrimoine » via ce biais, estime également le président de Maisons Berval et Maisons Évolution.

La menace du conflit Russie-Ukraine à guetter...



Pour David Lacroix, la tendance inflationniste ne risque pas d'être « finie avec la guerre en Ukraine ». L’intéressé identifie trois potentielles répercussions, dont « une liée au gaz et au prix de l’énergie ». « Le gaz est partie prenante dans la fabrication de matériaux, des briques, des tuiles pour ne citer qu’elles », souligne-t-il.

Deuxième souci quant à l’approvisionnement des constructeurs : l’Ukraine est « un formidable réservoir de matière premières et d’industrie », regorgeant de minerais voire d’aluminium, « donc cela va réimpacter d’autres versants de notre industrie, notamment les menuiseries », abonde le président de Maisons Berval et Maisons Évolution.

« Et puis dernier point : c’est un climat anxiogène, on parle quand même de bombe nucléaire, donc c’est pas un mince sujet. Je pense aussi que cela peut un peu figer le comportement d’achat et d’investissement du consommateur français. Ce que je peux très bien comprendre », conclut David Lacroix.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Pantan photographes