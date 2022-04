Sto s'engage dans la revalorisation des déchets

Engagé dans une démarche de réduction des déchets issus de son activité, le spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur Sto, propose à ses clients plusieurs services de revalorisation de leurs déchets de chantiers pour le polystyrène expansé, la laine de roche, les seaux d’enduit et de peinture entamés, ainsi que les palettes de bois.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le secteur du bâtiment génère 46 millions de tonnes de déchets par an, dont 38 % issus de la réhabilitation et 13 % de la construction neuve.

Depuis 2019, les chutes de polystyrène Sto sont récupérées et revalorisées, ce qui a notamment permis « d’économiser à la planète l’emploi de 84 000 litres de pétrole », précise le fabricant d’enduits et de peintures. Afin de soutenir son engagement, il propose également à ses clients professionnels de la façade, via son réseau d’agences ou ses conseillers, une interface de commande de sacs dédiés au recyclage du PSE fabriqué par Sto.

Plusieurs services dédiés

En cohérence avec la future entrée en vigueur de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), devant organiser la gestion des déchets dans le secteur du bâtiment, Sto s’engage encore plus dans la revalorisation des déchets en adhèrant, tout d’abord à l’éco-organisme EcoDDS. Ce dernier assure notamment la gestion des produits chimiques en triant et conditionnant chaque famille de produits dans des bacs adaptés.

Depuis, le spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur a équipé 14 de ses agences de bornes Rekupo, qui permettent la reprise et le recyclage de déchets vides, périmés ou souillés. « Accessibles gratuitement, elles sont facilement visibles puisque nous les avons volontairement placées à côté du portail de chargement et de déchargement, de manière à inciter nos clients à les utiliser », souligne Caroline Rautureau, responsable Qualité Sécurité Environnement Sto France.

Toujours dans cette démarche responsable, Sto recycle désormais des chutes de laine de roche en partenariat avec son fournisseur Rockwool, en mettant à disposition des entreprises applicatrices un service de collecte sur les chantiers.

Par ailleurs, le fabricant utilise également des palettes « à la fois renouvelables et recyclables pour éviter le gâchis ». Après utilisation, il est possible de les revendre auprès d’un collecteur de palettes et/ou de les faire collecter par Sto à partir de 50 palettes sous un délai de trois mois.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Sto