Rector renforce la sécurité sur vos chantiers avec une nouvelle offre innovante

Aujourd’hui, Rector se préoccupe de VOTRE sécurité en lançant une offre de 3 produits spécialement conçue pour la sécurisation des prémurs et des prédalles.

Gagnez du temps, améliorer votre organisation et facilitez le travail des équipes présentes sur le chantier avec l’offre de sécurisation Rector. Elle se compose de :

La Rehausse pour Tubes Garde-corps qui assure une sécurité périphérique optimale dès le début du chantier.

La boîte de réservation Rézasure, une solution ingénieuse pour sécuriser les trémies et réservations en toute simplicité.

Le Prémur à Ouverture Sécurisable pour sécuriser les ouvertures dès le déchargement du prémur.

La Rehausse pour Tubes Garde-corps

Le Tube garde-corps est votre allié pour la mise en place anticipée de la sécurité périphérique et ce même avant la pose définitive des prédalles. En association avec le Tube garde-corps, la Rehausse pour Tubes garde-corps assure une sécurité périphérique complète en une seule opération.

Placée entre le Tube garde-corps et le potelet, la Réhausse s'installe facilement et élimine la nécessité d'ajuster les potelets avant le coulage du béton. Cette méthode offre un gain de temps considérable sur le chantier !

À l’image des Tubes Garde-corps, la Réhausse pour Tubes Garde-corps s'adapte à tous les garde-corps standards du marché équipés d'une embase de 25 mm de diamètre.

Grâce à son manchon de protection qui la préserve du béton lors du coulage, la Réhausse pour Tubes garde-corps est réutilisable.

La Rézasure

La Rézasure est une boîte de réservation robuste et sécurisée préfabriquée en usine. Elle est conçue pour le passage des gaines et canalisations à travers la dalle et pour le coffrage des réservations lors du coulage de la dalle de compression sur chantier. Sa structure et ses cloisons de renforcement assurent la sécurité des réservations.

Cette boîte polyvalente est adaptée à une variété d'applications telles que le passage de câbles électriques, de conduits de communication, de tuyaux d'eau et de systèmes de chauffage. Grâce à cette boîte, le passage des lots techniques ne nécessite plus le carottage de la dalle en béton. Elle offre une solution complète pour l'acheminement des différents réseaux dans les bâtiments.

Pour les dimensions plus grandes, des barres d'acier sont intégrées en usine, placées au fond de la boîte pour renforcer sa résistance. Même une fois déployée, la Rézasure conserve toute sa capacité de support, assurant la sécurité des travailleurs à chaque étape du chantier, jusqu'à l'installation finale des canalisations et des gaines.

Le Prémur à Ouverture Sécurisable

Le Prémur à Ouverture Sécurisable est muni de quatre douilles intégrées en usine, sur lesquelles des platines sont fixées. Ces platines sont utilisées pour poser les Tubes garde-corps qui assurent la sécurité le long de l’ouverture.

L'installation des platines et des Tubes garde-corps commence dès le déchargement du Prémur à Ouverture Sécurisable, réduisant ainsi la complexité du montage sur site. Cette méthode simplifie significativement la sécurisation de l’ouverture en éliminant le besoin d'assembler les Tubes garde-corps à des hauteurs élevées.

De plus, les platines sont conçues pour être réutilisables et compatibles avec divers types d’isolation, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Le positionnement des douilles sur le Prémur dépendra du type d’isolation choisi.

Enfin, le Prémur à Ouverture Sécurisable est compatible avec la plupart des Tubes garde-corps disponibles sur le marché, ayant un diamètre standard de 33,7 mm.

Choisir Rector Lesage pour la sécurisation de votre chantier, c'est faire confiance à un partenaire qui place la sécurité et la satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations.

