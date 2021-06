Dans le cadre de la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), le Cerema et l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Euroméditerranée annoncent avoir conclu une convention de partenariat pour définir un référentiel méditerranéen, spécifiquement adapté au territoire.

Alors que la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) doit être mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2022 et qu'un label facultatif plus ambitieux est en cours de définition, l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Euroméditerranée annonce de son côté avoir signé une convention de partenariat avec le Cerema pour développer un référentiel de construction adapté aux spécificités du territoire méditerranéen.

Un référentiel et des seuils adaptés aux spécificités locales

Les deux partenaires entament ainsi une coopération de recherche et développement, notamment autour de la consommation énergétique, de l'impact carbone et du confort d'été des bâtiments situés dans cette zone.

« Les objectifs annoncés de la RE2020 ne pourront pas être atteints de la même manière à Paris et à Marseille. Il faut mettre en œuvre les conditions propres au territoire pour atteindre les objectifs fixés, et même aller au-delà lorsque cela est possible », souligne Rémi Costantino, secrétaire général de l’EPA Euroméditerranée.

Stimuler l'innovation

A travers ce partenariat, il s'agira pour l'établissement public d'Etat de travailler en concertation avec les acteurs locaux publics et privés, de fixer aux promoteurs des objectifs ambitieux, et de stimuler l'innovation pour des projets immobiliers toujours plus vertueux.

« L’un des enjeux de notre expérimentation est de prendre en compte et de valoriser des projets innovants, comme par exemple l’utilisation des boucles à eau de mer, aujourd’hui une spécificité du territoire marseillais, qui est complexe à quantifier dans le cadre de cette norme », explique ainsi Gaëlle Berthaud, directrice du Cerema Méditerranée.

Une fois le référentiel défini, le Cerema s'engage à accompagner Euroméditerranée dans les nouveaux projets de construction développés.

Claire Lemonnier