Alors que la loi TRACE, assouplissant les objectifs du ZAN, a été adoptée au Sénat, un observatoire voit le jour pour recenser et valoriser les friches agricoles et urbaines en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Porté par la Safer PACA, la Région Sud et le Cerema, la structure a pour mission d’identifier et inventorier ces espaces, encore mal connus, afin d’accélérer la sobriété foncière.

Au lendemain de l’adoption au Sénat de la loi TRACE, version assouplie de l’objectif zéro-artificialisation nette (ZAN) des sols, une initiative pour la sobriété foncière est lancée en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) régionale, la Région Sud et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) fondent l’observatoire des friches urbaines et agricoles.

Son but : « faciliter l'inventaire, la caractérisation et la valorisation de ces espaces ».

Identifier les friches agricoles et urbaines

Certes, la reconversion des frichesfait partie des solutions pour répondre à cette obligation de sobriété foncière, inscrite dans la loi Climat et Résilience de 2021. Elles permettent ainsi la consommation d’espaces naturels, menacés par l’artificialisation des sols.

« Pour autant, leur identification n’est pas toujours simple, faute de recensement exhaustif des friches à ce jour », commentent les fondateurs de l’observatoire. Même si la loi Climat et Résilience et le décret du 26 décembre 2023 distinguent les friches urbaines des friches agricoles.

Le flou demeure d’ailleurs sur les zones d’interface espaces urbains/espaces agricoles et naturels et dans les zones périurbaines. Sans compter les détournements d’usage, « une problématique régionale prégnante », selon le Safer, la Région Sud et le Cerema.

Leur projet d’observatoire s’articulera autour de trois étapes, avec d’abord l’établissement de cette « base socle » de friches.

La seconde reposera sur l’application mobile d’Open Friche Map, élaborée par la Safer PACA. Elle recense et qualifie lesdites friches, plus de 30 000 hectares de friches agricoles identifiées sur l'ensemble de la région depuis 2019. Une fusion est prévue avec l’inventaire national Cartofriches et UrbanSimul du Cerema, et aider les collectivités de la région à cibler des « fonciers stratégiques ».

Des animations mettront en avant dans un troisième temps cette veille foncière, en lien avec les communes concernées.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock