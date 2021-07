Recyclage des menuiseries : l’UFME lance « Fervam »

L’environnement figure parmi les enjeux majeurs de l’Union des Fabricants des Menuiseries (UFME). C’est dans ce contexte que l’organisation lance sa marque « Fervam » pour une filière engagée dans le recyclage et la valorisation des menuiseries, fédérant ainsi tous les signataires de la charte d’engagement de l’UFME pour la collecte des menuiseries en fin de vie. Précisions.

Après avoir lancé en 2019 sa charte d'engagement, qui consiste à adopter les bonnes pratiques pour la collecte et le recyclage des menuiseries en fin de vie, l'UFME avait accéléré la mise en place de son réseau en recrutant notamment deux nouveaux chargés de mission environnement, Mathilde Crenn-Sutter et Laurent Suet.

Le 27 mai dernier, l’UFME annonçait faire le point sur l'année 2020 et sur les objectifs à venir. Lors son assemblée générale, et notamment pendant la conférence thématique « La filière fenêtre et le développement durable » l’organisation dévoilait en avant-première « Fervam », qui se traduit par« Filière Engagée pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries ». A cette occasion, plusieurs experts ont débattu sur les enjeux de la REP pour la filière, sur les actions mises en place en faveur d’une économie circulaire, et sur la stratégie d’éco-conception des menuiseries dans la culture d’entreprise (le replay de la conférence est disponible en cliquant ici).

Une marque pour valoriser les menuiseries responsables

Fidèle à ses engagements et toujours dans une dynamique mobilisatrice, la nouvelle marque Fervam fédère ainsi tous les signataires de la charte d’engagement de l'UFME pour la collecte et le recyclage des menuiseries en fin de vie, autour d’une valeur forte : « l’engagement de la filière fenêtre pour une valorisation responsable et durable » . Symbolisée par une identité visuelle clairement reconnaissable pour tous les publics, le logo de la marque fait également référence au made in France, critère de qualité que l’UFME œuvre à préserver et à valoriser.

« Cette marque va nous permettre de communiquer de façon collective, avec l’ensemble des acteurs engagés dans cette démarche », avait déclaré Hugues de Forges, président de la commission technique de l’UFME.

Marie Gérald

Photo de Une : ©UFME