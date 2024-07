Heidelberg Materials France renforce ses positions dans l’Est de la France en faisant l’acquisition de la société Entreprise Charles Moroni

Avec cette acquisition, Heidelberg Materials France renforce ses positions dans l’Est de la France pour ses activités granulats et conforte ses ambitions en matière de recyclage.

Le groupe Heidelberg Materials s’est dotée d’une feuille de route développement durable à horizon 2030 autour de 4 piliers dont l’un est dédié au développement de l’économie circulaire.

Pour Bruno Pillon, Président des activités France de Heidelberg Materials, « l’acquisition de la société Moroni s’inscrit dans la stratégie de développement de nos activités en France. Elle s’appuie notamment sur la proximité et la circularité, leviers clés pour le déploiement d’une nouvelle économie et accélérer le développement du recyclage en boucle fermée du matériau béton ».

Sylvie Berhault, Directrice générale des activités granulats de Heidelberg Materials France, ajoute : « les synergies entre nos activités dans l’Est de la France et la société Moroni sont nombreuses. Elles nous permettront de renforcer notre offre de produits et services pour nos clients, bâtisseurs et aménageurs de territoires, qui œuvrent à l’amélioration de notre cadre de vie ».

