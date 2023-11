Louis-Paul Laclaire a été nommé directeur général adjoint d’Ecomaison au mois d'octobre dernier. Il rejoint ainsi la présidence de l’éco-organisme et devra dessiner le schéma opérationnel de ses quatres filières de valorisation, incluant le bâtiment.

Octobre 2023, Louis-Paul Laclaire a été désigné directeur général adjoint d’Ecomaison, éco-organisme agréé par l'État pour gérer le tri, la collecte, le réemploi et le recyclage des objets et matériaux de la maison. Pour rappel, la structure couvre maintenant quatre filières : ameublement, bâtiment, bricolage-jardin, jouet.

Une carrière de huit ans au sein d’Ecomaison

Voilà un échelon supplémentaire gravi pour ce diplômé en génie urbain de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris. Très tôt, Louis-Paul Laclaire s’oriente vers la gestion des déchets.

Il débute sa carrière au sein du bureau d'études Inddigo, spécialisé en déchets et écologie industrielle, entant que chargé de projet, puis chef de projet en 2012. Ses missions : optimiser la gestion des déchets, accompagner des collectivités locales dans leurs processus d’achat, transformer le financement du service public dédié à la gestion des déchets.

En 2015, Louis-Paul Laclaire rejoint Ecomaison - à l’époque nommé Éco-mobilier, en tant que responsable de l'ingénierie des opérations. En 2017, il devient responsable des audits et des achats, avant d’entrer au comité de direction et d’y créer une direction des Achats. Direction qui s’étend en 2020 aux Opérations. L’idée : pouvoir coordonner l’ensemble du schéma opérationnel, de la prise en charge des déchets sur les points de collecte à leur traitement.

Maintenant directeur général adjoint d’Ecomaison, l’homme de 37 ans rejoint la présidence de l’éco-organisme. Louis-Paul Laclaire aura notamment pour rôle, sur l’ensemble des filières, de « consolider leur trajectoire financière », développer le maillage national de la collecte « avec à fin 2024 plus de 12 000 points de collecte », ainsi que « d’assurer les performances de réemploi et de recyclage », afin de « favoriser l'innovation en amont et en aval de la chaîne de valeur ».



« Face à nos enjeux de transformation de notre modèle de collecte et de traitement des produits et matériaux que nous prenons en charge, mon objectif est de simplifier l’ensemble de notre schéma opérationnel. Cette simplification passe par une optimisation de nos outils et services digitaux et une coordination plus fine sur le terrain de nos opérations, au bénéfice de nos adhérents, de nos partenaires de collecte, du réemploi et du recyclage », déclare Louis-Paul Laclaire.



Virginie Kroun

Photo de Une : Ecomaison - Louis-Paul Laclaire