Dix mois après le lancement de la REP PMCB, l’heure est au bilan pour l’éco-organisme Écominéro. Après des débuts prometteurs, hors de question de lever le pied. Écominéro redouble d’ambition et souhaite couvrir davantage de territoires, afin de permettre le recyclage de toujours plus de déchets inertes des différents détenteurs.

Voilà maintenant 10 mois que l’éco-organisme Écominéro a déployé son service de reprise des produits et matériaux de construction du bâtiment. L’heure est donc à un premier bilan. Et ce dernier est plutôt positif, puisqu’à date, Écominéro compte déjà plus de 2 700 adhérents pour les Produits et Matériaux de Construction et du Bâtiment (PMCB) de catégorie 1 (matériaux minéraux), et plus de 2 600 points de collecte des déchets inertes issus de ces produits en fin de vie.

Au total, l’éco-organisme représente près de 90 % des volumes des produits et matériaux inertes pour la construction des bâtiments mis en marché en France. Écominéro a ainsi apporté un soutien financier à divers partenaires, ce qui a permis la collecte et le traitement de plus de 3,4 millions de tonnes de déchets inertes (sur les 8 mois de 2023 et les 2 premiers mois de 2024).

Un soutien financier qui se fait à la tonne, et sous certaines conditions, comme l’explique Michel André, président de l’éco-organisme : « On signe un contrat avec des partenaires qui s’engagent à collecter et à traiter les déchets en échange d’un soutien financier. Ils doivent nous fournir une traçabilité, et sur la base de leurs déclarations et des preuves qu’ils nous apportent, on leur verse un soutien tous les mois en fonction des quantités collectées ».

Doubler le nombre de points de reprise et étendre son maillage territorial

Si à ce jour l’éco-organisme compte environ 2 600 points de collecte, Écominéro n’a nullement l’intention de s’en contenter. L’objectif est de doubler le nombre de points de reprise d’ici à décembre prochain, pour atteindre les 5 500 sites fin 2024. L’ensemble du territoire est concerné, y compris dans les DROM-COM.

« On a pour volonté de permettre à tous les détenteurs de déchets de pouvoir se défaire facilement de leurs déchets inertes cette année. On souhaite qu’il soit possible de trouver un point de reprise à moins de 10 kilomètres de son chantier en zone urbaine, et à moins de 20 kilomètres en zone non urbaine », affirme François Demeure dit Latte, directeur général d’Écominéro.

Fin 2024, ces 5 500 points de collecte devraient permettre de soutenir plus de 8 millions de tonnes de déchets inertes. Les objectifs de l’éco-organisme sont également d’atteindre, à l’issue de cette année, 77 % de recyclage et de valorisation des déchets inertes. Écominéro ambitionne également de compter 3 500 déchèteries publiques dans son réseau de points de reprise, et de financer une cinquantaine de chantiers expérimentaux en matière de réemploi.

S’appuyer sur les Responsables Régionaux Écominéro pour étendre son maillage

Pour atteindre les 5 500 points de reprise à la fin de l’année 2024, Écominéro compte notamment s’appuyer sur les Responsables Régionaux Écominéro pour poursuivre sa dynamique de contractualisation avec les opérateurs de déchets. À ce jour, l’éco-organisme finance 80 % du tarif de soutien pour le traitement des déchets sur son réseau de plateforme de recyclage. Les 20 % restants sont facturables par l’opérateur de déchets aux détenteurs de déchets.

Il faudra attendre le 1er janvier 2025 pour que la gratuité soit assurée aux détenteurs de déchets triés sur le réseau de plateforme de recyclage. La gratuité concerne déjà les points d’apport volontaire tels que les déchèteries et les points de vente des distributeurs et grandes surfaces de bricolage (GSB) affiliés à l’éco-organisme.

La mise en place d’éco-contributions et d’éco-modulations

La mise en place d’éco-contributions est également à l’ordre du jour. Celles-ci permettent de financer la gestion des produits et matériaux en fin de vie. À compter du 1er mai 2024, des éco-modulations seront appliquées sur 5 familles de produits et matériaux ayant recours à l’emploi de matières issues du recyclage. Seront concernés le béton prêt à l’emploi (BPE), le béton préfabriqué, le granulat, le ciment et les produits en terre cuite.

Pour ces familles de produits, Écominéro met en œuvre un système de bonus qui consiste en une diminution du montant de l’éco-contribution appliquée aux produits concernés.

Assurer le bon développement du réemploi et de la réutilisation

Le réemploi fait également partie des leviers qui vont être actionnés par l’éco-organisme, toujours dans une optique d’atteinte des différents objectifs. Un vaste plan d’actions allant dans ce sens va être déployé par l’éco-organisme.

Pour l’occasion, 4 appels à projets sont lancés par Écominéro afin de soutenir techniquement et financièrement les actions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction. Plus d’une cinquantaine de chantiers expérimentaux vont ainsi être soutenus par l’éco-organisme, afin que les acteurs du réemploi, de l’économie et sociale et solidaire et les maîtres d’ouvrage soient accompagnés dans leur projet ou leur expérimentation.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L