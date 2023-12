Des logements sociaux en carton recyclé poussent à Brest, une première en France. Un projet innovant, initié par le bailleur social BMH, qui devrait s'achever au printemps 2024.

Des maisons pas comme les autres. À Brest, le bailleur social Brest Métropole Habitat et Bat'Ipac construisent des maisons individuelles presque entièrement en carton recylé.

Un projet pionnier dans le domaine du logement social, dont se félicite Georges Bellour, directeur général de BMH : « On est assez satisfaits d'être le premier bailleur social en France à faire ce type de maisons en carton, même si le terme peut prêter à sourire ».

Zéro béton

Situées au coeur d’un quartier pavillonnaire du port breton, ces six maisons, encore en phase de construction, pourraient passer inaperçues si leur matériau de construction ne sortait pas de l’ordinaire.

« Quand nous avons étudié ce projet, il y avait des dalles béton et des murs entre chaque logement. Nous avons montré que nous pouvions aller plus loin que ça et construire en zéro béton », explique Alain Marboeuf, président de la société Bat’Ipac, à l’origine de ce procédé de construction en carton.

Les panneaux autoportants, constitués de multiples couches de carton recyclé collées entre elles et revêtues d’une membrane étanche, constituent l’essentiel de la structure. Chaque maison nécessite environ 5 tonnes de carton. Cette démarche, considérée comme « saine », présente des avantages écologiques, avec une réduction de 72 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux constructions traditionnelles, utilisant des parpaings et de la laine minérale, selon M. Marboeuf.

Une initiative importante dans un contexte où le secteur du bâtiment est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre en France, tandis que le ciment et le béton représentent à eux seuls 8 % des émissions mondiales de CO2, selon les données du ministère de la Transition écologique.

Du carton recyclé issus de colis

Le carton recyclé provient en grande partie des colis issus du commerce en ligne, contribuant ainsi à réduire la surcharge des déchets. « Ces colis se retrouvent dans nos poubelles jaunes, et nous les récupérons pour créer de nouveaux blocs de carton utilisés dans la construction des murs, des planchers et des toits », précise Alain Marboeuf.

De plus, ces panneaux en carton sont recyclables jusqu’a neuf fois, et leur particularité réside dans leur capacité à stocker du carbone sous forme de cellulose.

La tempête Ciaran, qui a provoqué de nombreux dégâts à Brest avec des vents à 156 km/h, n'a pas emporté ces maisons. « C’est une certaine forme de démonstration de la solidité de ce type de bâti. Les murs ne se sont pas effondrés. Donc c'est un peu une démonstration par l'absurde de la qualité du produit », pointe M. Bellour.

Aujourd’hui, le prix de ces habitations en carton oscille entre 1 500 et 2 600 euros par mètre carré, ce qui le rend comparable à celui des constructions conventionnelles.

Ces maisons brestoises doivent être livrées en avril 2024.

Marie Gérald (avec l'AFP)

Photo de une : ©Julien Saliou