Les représentants de la filière bois ont regretté le peu de considération du gouvernement envers le chauffage au bois. Celui-ci n’entre pas vraiment dans la stratégie énergétique proposée par le gouvernement, dans le cadre d'une loi attendue en 2024.

Le chauffage au bois ne semble pas entrer dans les plans du gouvernement pour un meilleure chauffage en France. Cette source d’énergie n’est pas favorisée dans la stratégie énergétique de l’exécutif, qui doit déboucher sur une loi en 2024. Un fait que les représentants de la filière regrettent.

Lors de rencontres consacrées à la chaleur renouvelable, organisées entre le 7 et 8 décembre dernier à Paris, certains rappelé l’intérêt que peut avoir le chauffage au bois. « On insiste là-dessus, car ça correspond à la réalité dès qu’on sort des grandes villes. Le bois est une source d’énergie historique qui peut être mobilisée par des appareils performants et à moindre coût, dans des zones où il n’y a pas forcément d’alternatives », a notamment souligné le président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) Julien Nyssen, lors d’une conférence de presse en marge de l'événement.

L’électrique fait de l’ombre au chauffage bois domestique

La Stratégie française Energie-Climat (SFEC) pour 2024-2035 a été mise en consultation le 22 novembre dernier. Pour sortir des énergies fossiles, le gouvernement mise sur l'accélération de la production de chaleur d’origine renouvelable. Rappelons qu'en France, le chauffage représente 43 % de la consommation d’énergie finale.

Les projections gouvernementales tirées de la SFEC placent la consommation de chaleur d’origine renouvelable et de récupération à 297 térawattheures (TWh) en 2030, puis à 330 voire 419 TWh en 2035, contre 183 TWh en 2021. « La hausse la plus importante est due au déploiement des pompes à chaleur » électriques, est-il justifié dans le document.

« Derrière les grands chiffres, qu’on partage, on constate une divergence sur la manière d’y arriver (...) Ce qui semble un peu sacrifié dans les stratégies gouvernementales, c’est la plus grosse partie, le chauffage au bois domestique », conteste le président du Syndicat des énergies renouvelables. « Il n’y a pas que l’électricité dans la vie ! », renchérit-il.

Le SER craint, en outre, que l’aide individuelle MaPrimeRénov’ pour l’achat d’appareils de chauffage au bois (chaudières, poêles, inserts) disparaisse, avant que le gouvernement n’annonce finalement son maintien ce vendredi 8 décembre.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock