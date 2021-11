Systèmes constructifs bois et biosourcés : les premiers lauréats dévoilés

À l'occasion de la visite du chantier d'un éco-quartier à Rouen, les ministres Emmanuelle Wargon et Agnès Pannier-Runacher ont dévoilé ce vendredi les 10 premiers lauréats de l'appel à projets « systèmes constructifs bois et biosourcés », et lancé l'appel à projets « Mixité pour la construction bas carbone ».

En juillet dernier, la ministre Emmanuelle Wargon annonçait, dans le cadre du plan France Relance, le lancement d'un appel à projets visant à « industrialiser les systèmes constructifs en bois et autres biosourcés », notamment pour faire accélérer la filière française à l'aube de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), qui mettra à l'honneur le bois et les matériaux biosourcés. Ce vendredi 26 novembre, le ministère de la Transition écologique a dévoilé les 10 lauréats de la première vague de l'appel à projets. Production de modules pour la construction hors-site de maisons prêtes à vivre en bois, création d'une unité de production industrielle de poteaux en poutres en bois BLC valorisant les grumes de hêtres, d'une usine de préfabrication pour un système constructif mixte bois-béton, ou encore extension et modernisation de scieries... autant de projets sélectionnés qui se veront attribuer une subvention allant de 900 000 euros à 1,8 million d'euros. Les 10 premiers lauréats de l'appel à projets systèmes constructifs bois et biosourcés « Ces projets lauréats ont convaincu grâce à leur contribution à la filière bois française et son renforcement industriel notamment sur la seconde transformation (fabrication de produits utilisables directement dans la construction). Ils vont permettre ainsi d’améliorer les processus de production, de gagner en compétitivité et de proposer des produits modulaires et des systèmes constructifs plus aboutis pour soutenir les besoins de la filière bâtiment », explique le ministère. Au total, 16 millions d'euros de dotation sont prévus pour permettre le développement de ces dix premiers projets. À noter que d'autres vagues de sélection sont encore à venir, avec des échéances au 15 février 2022, 15 juin 2022, et 14 octobre 2022. Un appel à projets « Mixité pour la construction bas carbone » lancé Outre ces lauréats, Emmanuelle Wargon et Agnès Pannier-Runacher ont également annoncé le lancement d'un appel à projets « Mixité pour la construction bas carbone ». Ce dernier vise à développer des systèmes constructifs, inculant des matériaux biosourcés ou géosourcés, qui permettront de s'inscrire dans les objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Les projets retenus feront notamment intervenir des groupements pertinents d'industriels, promoteurs et maîtres d'ouvrage, que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Le systèmes constructifs devront quant à eux impérativement avoir été mis en œuvre dans un ou plusieurs bâtiments. Concernant les échéances, les dates seront les mêmes que pour l'appel à projets sur les systèmes constructifs bois et biosourcés. Les cahiers des charges des deux appels à projets sont à retrouver ici et là. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Claire.lemonnier