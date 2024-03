Dans un contexte où les pressions environnementales et réglementaires se font de plus en plus ressentir, L’Auxiliaire, BTP Rhône et Métropole et WeCount s'associent pour former les entreprises du BTP à la transition bas-carbone.

Le BTP représente le troisième poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, et en 2021, il a contribué à hauteur de 23 % des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Face à ces défis, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) place le bâtiment comme un secteur prioritaire pour atteindre la neutralité carbone en France. Dans ce contexte, les entreprises L’Auxiliaire, BTP Rhône et Métropole, en collaboration avec WeCount, annoncent lancer un programme de formation dédié à la transition bas-carbone dans le secteur. En 2023, un premier programme pilote basé sur la méthodologie « Promotion Climat » de WeCount a soutenu 7 entreprises du BTP dans la réalisation de leur bilan carbone. Des PME et TPE de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont participé à cette initiative, collaborant sur différents domaines tels que le revêtement de sol industriel, les travaux publics, la plomberie et l'architecture. Devenir autonome dans le pilotage de leur décarbonation L'objectif du programme est de permettre à ces structures de devenir autonomes dans la mise à jour de leur bilan carbone et dans le pilotage de leur trajectoire de décarbonation. Pour Antonin Guy, fondateur de WeCount, la transition bas-carbone doit être vue comme « une opportunité pour les entreprises du BTP de se réinventer et de gagner en compétitivité », notamment en misant sur l'intelligence collective et l'entraide. Ce programme offre aux entreprises l'opportunité de comprendre les enjeux spécifiques à leur domaine, de partager des bonnes pratiques et de découvrir des synergies entre leurs activités. Selon Richard Camus, responsable innovation à L’Auxiliaire, « intégrer les grandes évolutions qui transforment la filière, au premier rang desquelles la transition bas-carbone et les questions de durabilité dans la construction, est un enjeu majeur pour réduire les risques liés aux changements environnementaux à long terme ». De son côté, Frédéric Wolf, directeur métiers de la Fédération BTP Rhône et Métropole, souligne l'importance « d’accompagner les adhérents à anticiper les défis liés au climat, notamment à travers des outils comme Bati Carbone (FFB) et la Calculette CO2 de la FNTP ». Marie Gérald Photo de Une : AdobeStock