Le groupe Velux, spécialiste des fenêtres de toit, rejoint l'initiative internationale RE 100, qui réunit les entreprises les plus influentes du monde prêtes à s’engager en faveur d’une électricité 100 % renouvelable.

Malgré l’épidémie de Covid-19, le mouvement en faveur de l’énergie propre prend de l’ampleur et de plus en plus d’entreprises internationales s’engagent à ne consommer que de l’électricité renouvelable.

RE100 est une initiative mondiale pilotée par The Climate Group en partenariat avec CDP, deux organisations internationales à but non lucratif. Cette initiative réunit désormais plus de 260 des entreprises les plus influentes du monde (Google, Microsoft, Walmart, Johnson and Johnson, Nestlé, Ikea…), toutes engagées à utiliser 100 % d’énergie renouvelable sur plus de 140 marchés dans le monde.

En rejoignant cette initiative collective, le groupe Velux s’engage ainsi à s’approvisionner en électricité 100% renouvelable d’ici 2023.

Une nouvelle stratégie environnementale

Depuis près de 80 ans, le groupe VELUX a pour objectif d'améliorer le cadre de vie grâce à l'entrée de lumière naturelle et d'air frais par le toit. Engagée dans la responsabilité sociétale et environnementale (RSE), cette initiative s’inscrit dans la nouvelle stratégie du groupe « Sustainability Strategy 2030 », qui vise à réduire de moitié les émissions de carbone. Pour parvenir à cet objectif, Velux s’appuie sur des projets de préservation des forêts et de la biodiversité développés pour lutter contre le changement climatique et stopper la destruction des habitats naturels.

« La planète est confrontée à une crise grave en termes de climat et de biodiversité, ce qui nécessite des mesures exceptionnelles. Conformément aux valeurs de notre entreprise, nous cherchons toujours à faire plus que la majorité des entreprises. C’est pourquoi nous avons rejoint RE 100 dans le cadre de notre engagement à parvenir à la neutralité carbone à vie, en assumant la responsabilité non seulement de notre avenir, mais également de notre empreinte carbone historique », explique David Briggs, directeur général du groupe Velux.

Une initiative collective

Collectivement, les membres de l’initiative RE100 créent une demande d’électricité renouvelable suffisante pour alimenter un pays du G20. Selon les estimations de BloombergNEF (BNEF), ils devront investir plus de 98 milliards de dollars dans l’énergie propre pour atteindre les objectifs de la RE100. Une vaste source de financement pour reconstruire une économie verte.

« Je suis ravie de voir de plus en plus d’entreprises ouvrir la voie en matière d’énergie 100 % renouvelable. La Covid-19 ne les freine pas, l’énergie propre est là pour rester, et le moment est venu d’investir », a de son côté déclaré Helen Clarkson, directrice générale de The Climate Group.

Marie Gérald

Photo de une : ©AdobeStock