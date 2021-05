Les Mousquetaires annoncent le déploiement de NEC (Nouvelle Expérience Client), un concept « bricolage » qui doit inspirer, guider et accompagner chaque client dans la réussite de leurs projets. Le Bricorama d’Orgeval (78) est le premier point de vente à se doter de cette toute nouvelle offre de services parmi lesquels un conseiller « guide » à l’entrée du magasin.

Faciliter le parcours client et le rendre efficace, c’est l’un des objectifs du concept NEC lancé par ITM Equipement de la Maison, le pôle Equipement de la Maison du Groupement Les Mousquetaires. « Le projet NEC est à la fois un projet centré sur nos clients et l’aboutissement de l’intégration de Bricorama depuis 2018 », déclare Laurent Pussat, Président d’ITM Equipement de la Maison et chef d’entreprise Bricomarché dans le Loiret.

Troisième acteur du bricolage en France, ITM Equipement de la Maison souhaite, à travers ce nouveau concept, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. En ce sens, un travail de différenciation a été fait pour redéfinir le positionnement des enseignes Bricorama (qui cible principalement les clients à projets) et Bricomarché (orienté entretien et aménagement de l’habitat).

« Le grand format NEC a été pensé pour inspirer et accompagner de A à Z les clients dans leur projet d’amélioration de l’habitat, alors que le format coeur de parc est plus axé sur l’entretien avec des univers jardin, aménagement extérieur et peinture forts. Le premier Bricorama NEC, situé à Orgeval (78), est notre prototype du grand format. Les prototypes NEC coeur de parc et proxi seront, eux, dévoilés dans quelques mois », confie Laurent Pussat.

Bricorama Orgeval est ainsi le premier point de vente « grand format » à se doter d’une « Nouvelle Expérience Client ». Les visiteurs peuvent désormais y trouver conseils, accompagnement, produits et services. Equipé d’une surface couverte chauffée de 6 700 m2 et d’une surface totale de 9 450 m2, le site s’est très largement transformé, avec des marqueurs forts pour chaque univers tout au long du parcours d’achat.

Des offres inédites

C’est finalement toute l’offre de services qui s’est élargie (click & collect, livraison à domicile, pose à domicile, ateliers de bricolage, coaching, location de véhicule…). Parmi les nouveautés, un conseiller guide à l’entrée du magasin qui oriente le client selon son projet, et un espace « QG » qui offre un accompagnement personnalisé et omnicanal (projet en 3D, conseils pour une consommation responsable, tables d’inspiration, écrans de recherche, etc.).

Un espace « occasions » a été également été mis en place. Co-construit avec l’Association ENVIE (qui travaille sur la seconde vie des produits), il permet aux clients d’apporter des outils qui ne fonctionnent plus ou pas bien. L’association répare les produits qui sont alors remis en vente. Le partenariat favorise aussi la réinsertion sociale, puisqu’ENVIE s’est engagée à employer des personnes en marge de l’emploi.

Avec NEC « tout a été pensé pour que le client trouve tous les produits - avec près de 60 000 références produits - et tous les services nécessaires à la réalisation et la réussite de son projet. Bricorama Orgeval propose des showroom, des espaces projets, des partenariats avec des artisans et plateformes comme Yoojo, anciennement Youpijob, un espace dédié au partage des savoir-faire qui s’appelle La Fabrique, de la décoration sur-mesure ou encore un accompagnement sur des projets de rénovation énergétique avec notre partenaire Cosynergy », détaille Olivier Goujard, chef d’entreprise Bricorama dans le Cher, en charge du concept NEC.

Il explique également que NEC a induit une montée en compétences, de la polyvalence et de nouveaux rôles pour les collaborateurs, au nombre de 74 sur Orgeval. « L’inspiration, la convivialité, les services et les échanges avec nos conseillers sont au coeur de notre stratégie. Nous restons une enseigne de proximité, proche de nos clients et de nos collaborateurs », poursuit Olivier Goujard.

Pour plus de proximité, les vendeurs seront bientôt équipés de mobiles et pourront suivre la relation avec le client.

Rose Colombel