En rachetant GSV, Kiloutou renforce sa place de n°3 européen de la location

Non content de s’épanouir en France, en Pologne, en Espagne, en Italie et en Allemagne, le groupe de location de matériel Kiloutou s’implante officiellement au Danemark. Comment ? Grâce au rachat du leader danois du secteur, GSV, annoncé ce mardi 22 mars. Selon les estimations de Kiloutou, son chiffre d'affaires en 2021, combiné à celui de GSV, approcherait les 1 milliard d’euros.

« Résilient et dynamique », c’est ainsi que le groupe Kiloutou décrit le marché danois. Raison plus pour le n°2 français et n°3 européen de la location de matériel de se réjouir de l’acquisition de GSV, leader danois du secteur. La signature d’un accord de rachat avec le fonds CataCap a été signé ce mardi 22 mars.

« GSV et Kiloutou partagent un socle de valeurs communes, qui s'appuie sur le développement des équipes, l'accompagnement des clients dans leurs projets, et des offres de matériels alternatifs contribuant à la transition écologique », affirme Olivier Colleau. Le président éxécutif du groupe Kiloutou voit ce septième rachat depuis début 2021 comme « sa plus grosse acquisition », rapporte l’AFP.

Même sentiment du côté de Dan O. Vorsholt, PDG de GSV : « Nous avons entrepris de contribuer à rendre les chantiers de construction au Danemark plus durables et, grâce à la puissance financière de Kiloutou, GSV va accélérer ses investissements dans des équipements durables sur le plan environnemental », a-t-il déclaré.

Un chiffre d’affaires combiné s’élevant à 950 millions d’euros

Fondée il y a près de 60 ans, le groupe danois de location de matériel GSV représente 22 % des parts de marché, pour une large gamme de 22 000 pièces d'équipement. 485 employés répartis sur un réseau de 19 agences sur le pays, répondent aux besoins de petites et grandes entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'ingénierie, ainsi que du secteur public. Fort de son activité, GSV a amassé en 2021 un chiffre d'affaires de 130 millions d’euros en 2021.

De quoi gonfler le chiffre d'affaires de Kiloutou à 950 millions d’euros, et marquer son entrée sur le marché danois. À savoir que le groupe comprend déjà 5 000 employés et 550 sites implantés en France, en Pologne, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Avec GSV, Kiloutou estime une évolution de 18 % à 30 % de sa part de chiffre d'affaires réalisé hors de France.

Kiloutou espère également dépasser le cap des 1 milliard d’euros de CA, après avoir récolté 793 millions d'euros en 2021, dont deux tiers auprès de sociétés de construction du bâtiment ou des travaux publics. Un objectif qui pourrait se réaliser par un plan stratégique combinant croissance interne, ouverture de nouveaux dépôts, et élargissement de l'offre de sa flotte matériels, rendu possible grâce au rachat de GSV.

En ce qui concerne l’organisation interne du groupe danois, l’équipe de direction conservera son rôle actuel, tandis que le PDG Dan O. Vorsholt rejoindra le comité exécutif du groupe Kiloutou, dès la finalisation du rachat le 11 avril. Financée par le Crédit Agricole CIB, Natixis, la Société Générale et BNP Paribas, la transaction est encore soumise à des approbations légales.

Pour l’heure, le fonds d’investissement n’a pas encore communiqué le montant de l’opération. Une source proche du dossier a toutefois confié à l’AFP que ce rachat représenterait « autour de 300 millions d'euros ».

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock