+9,9 % de CA dans la construction modulaire en 2021

Plébiscitée comme méthode alternative et plus productive, la construction modulaire semble avoir de beaux jours devant elle. C’est que constate une étude Astérès réalisée pour le syndicat ACIM, représentant des fabricants et loueurs de modules en France. Le chiffre d'affaires de ses entreprises enregistre près de +10 % en 2021, porté notamment par la location.

Vendredi 25 mars, le syndicat des acteurs de la construction industrialisée et modulaire (ACIM), publiait son bilan de 2021, réalisé par Astérès. Une étude représentative de ce secteur car les 50 membres de l’ACIM représentent 90 % des fabricants et loueurs de modules en France. Une progression portée par la location

Premier chiffre qui se dégage : une augmentation de près de 10 % du chiffre d’affaires (CA) dans l’industrie, grimpant ainsi à un total de 912 millions d’euros. Une progression s’expliquant en partie par la reprise économique en sortie de pandémie, après une baisse de 4,6 % du CA en 2020. Dans le détail, les ventes de surfaces modulaires augmentent plus fortement (+19 %) que le nombre de modules loués (+5 %). Crédit image : ACIM/Astérès Il n’empêche que c’est la location qui porte majoritairement le secteur (58 % du CA) face aux ventes (42 %). Il faut dire que d’après le baromètre DLR du T4 2021, le secteur de la location de matériel de construction a augmenté de 6 % sur l’année 2021. Crédit image : ACIM/Astérès Parmi les ombres au tableau évoquées par le baromètre : les tensions en approvisionnement et les pénuries de main d’œuvre. L’industrie de la construction modulaire semble pourtant plutôt bien se porter sur ce point-là, enregistrant +3,5 % de ses effectifs. De quoi ragaillardir les entreprises adhérentes à l’ACIM en 2022, 55 % prévoyant une hausse de leur CA sur le période, et environ un tiers une « stabilité ». D’autant que la construction modulaire, vantée comme une méthode de construction alternative et plus productive, devrait avoir de beaux jours devant elle. Virginie Kroun

