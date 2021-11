45 % des couvreurs en forte reprise face à la crise (FFTB)

A l'occasion du 1er Forum du Développement Durable de la Fédération française des Tuiles et Briques (FFTB), la filière Terre Cuite a présenté les résultats de ses actions en faveur du développement durable. La filière qui regroupe 96 sociétés, 149 usines et plus de 5 200 salariés, souhaite ainsi améliorer et amplifier sa politique au service de l'environnement.