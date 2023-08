Le bras ZéroG rejoint la gamme Kare de Kiloutou

Kiloutou, groupe de location de matériel de construction, annonçait ce mercredi l’ajout d’un nouveau produit de sa gamme Kare. Cette dernière, centrée sur la sécurité et l’ergonomie des travailleurs sur chantiers, accueille le bras ZéroG. Mécanique et adaptable à différents terrains, la solution permet de supporter des charges allant jusqu’à 15kg.

Cela fait plusieurs années que le groupe Kiloutou approche des sociétés spécialisées dans les solutions de prévention, de sécurité et d'ergonomie pour le BTP et l’industrie. Des échanges qui ont donné naissance à la gamme Kare, dédiée à la location de matériel gage de sûreté et de fiabilité sur chantier.

Et la famille de produits s’agrandit, avec l’arrivée du bras Zéro Gravité, surnommé ZéroG. Conçue par l’américain Ekso Bionics et distribuée en France par Azairis, l’innovation tend à prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS). Une catégorie d’équipement qui fait l’objet d’aides financières depuis quelques années en France, dont « Échafaudage + ».



Un bras anti-gravité et adaptable

Doté d’un système de liaison universel par sangle, l’outil peut annuler jusqu’à 15kg le poids du matériel utilisé. Et celui-ci peut provenir de différentes marques et prendre en main divers modèles : visseuse, burineur, perforateur...

Les utilisateurs du bras ZéroG, c’est-à-dire les opérateurs sur sites ou chantiers, peuvent même recourir à la solution sur nacelle, notamment celles des constructeurs Haulotte et Manitou.

« Et si aucun moyen d’élévation n’est envisagé sur le chantier, il peut être fourni avec un étai spécialement développé pour travailler depuis le sol, pour une utilisation similaire et une installation simple et rapide », complète Kiloutou. Autre avantage avancé par l’entreprise de location : le bras est 100 % mécanique et ne nécessite aucun branchement ni câblage. Le tout en restant capable de couvrir un espace allant jusqu’à 2m50 (1,25 à droite, 1,25 à gauche) à l’horizontale et 1,40m en hauteur.

Le bras ZéroG enrichit ainsi la gamme Kare, comprenant une diversité de modèles centrés sur la sécurité. On compte par exemple l’Ergosquelette, appareil léger (2,3 kg) et compact, limitant la fatigue musculaire et prévenant les TMS, lorsque le professionnel effectue des gestes dépassant la ligne de cœur.

Ergosquelette - Source photo : Kiloutou Détecteur laser de danger sur chantier - Source photo : Kiloutou Système d'alerte dès franchissement en zone à risque - Source photo : Kiloutou Précédent Suivant

D’autres dispositifs sont consacrés à la surveillance d’éventuels dangers sur chantier tels que le Gabarit Laser. Équipé d’un scrutateur laser (LIDAR), l’appareil peut réaliser un balisage immatériel horizontal ou vertical des lieux. Il complète ainsi la mission d’un balisage classique, déclenchant des alarmes sonores et visuelles lorsque l’utilisateur franchit une zone à risque. Un autre système de détection de la gamme Kare permet également d’alerter le travailleur piéton, lorsqu’il pénètre une zone à risque définie autour d’un engin de chantier, et vice-versa.

Non content de proposer à la location de tels produits, le groupe Kiloutou forme aussi ses équipes de référents techniques et commerciaux sur le sujet. Tant théoriques que pratiques, les modules accompagnent les équipes de chantier sur différentes étapes, de la phase amont, dédiée à l’identification des besoins et moyens adaptés au client, au retour d’expérience.



Virginie Kroun

Photo de Une : Kiloutou