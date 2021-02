PUM, enseigne du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, dévoile son nouveau site. Rendu « responsive », il fluidifie la navigation des professionnels du bâtiment, et leur fait gagner un précieux temps en termes de passage de commandes. Autres nouveautés : des conseils techniques pour les différents produits et métiers, et une jauge de matériaux recyclés pour certaines références.

PUM est une enseigne de ditribution spécialisée dans les matériaux plastiques et de synthèses pour le bâtiment. Cette filiale de la branche distribution bâtiment France du groupe Saint-Gobain annonce la mise en ligne de son tout nouveau site internet, déstiné à faciliter le quotidien des professionnels du bâtiment. Le site étant devenu « responsive », l'utilisateur peut se connecter depuis son ordinateur, mais aussi depuis un smartphone ou une tablette. Co-développé avec des clients de l'enseigne, ce nouveau site a été pensé pour répondre de manière personnalisée et rapide à tous leurs besoins. Faire gagner du temps et simplifier le quotidien des pros du bâtiment Le client dispose de sa propre page d'accueil avec une visualisation de ses commandes, de ses demandes de devis, et d'un accès direct à ses produits préférés. PUM étant conscient que les professionnels du bâtiment font face à un manque de temps chronique, quelques clics suffisent pour confirmer son panier, choisir un créneau de livraison ou de retrait (parmi les 210 points de vente), et valider le paiement. Faciliter le retour des produits inutilisés sur le chantier Autre nouveautés : le site propose désormais le préparer le retour des marchandises en cliquant simplement sur la photo des produits sur mypum.fr. Après avoir édité un bordereau, le client peut déposer les produits en agence, avec un délai étendu jusqu'à 6 mois. Le moteur de recherches, avec de nombreux filtres possibles, simplifie également l'accès aux fiches produits. PUM propose par ailleurs des informations utiles et des conseils techniques, avec de nombreuses solutions pour différents métiers, comme par exemple le stockage des eaux de pluie pour leur réutilisation, ou l'alimentation des appareils sanitaires. Enfin, dans le cadre de son programme « PURE » (Pour Un Réseau Engagé), PUM propose désormais une jauge indiquant le taux de matières recyclées pour certains produits, prouvant ainsi son engagement environnemental, et permettant à ses clients d'acheter plus responsable. La nouvelle jauge indiquant le taux de matières recyclées. Source : mypum.fr Pour découvrir le nouveau site, c'est ici. C.L. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur