Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les constructeurs franciliens connaissent de nombreux retardements de travaux et se voient contraints de continuer ces derniers le samedi. Afin de les aider à tenir les délais et faciliter la fourniture de matériel, PUM, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, met en place deux dispositifs : ouverture d’agences le samedi matin et système de livraison dans la région.

Avec les confinements répétés, les professionnels du bâtiment en Île-de-France ont dû affronter les interruptions de travaux, devant parfois travailler le samedi pour pallier les retards accumulés et tenir les délais. Pour accompagner ces professionnels, PUM annonce ouvrir sept agences de la région parisienne le samedi matin.

Entre 8 h et 12 h, les points de vente du négoce ouvriront à Limay, Nanterre, Boulogne-Billancourt, Malakoff, Pantin, ainsi que dans les 12ème et 18ème arrondissements de Paris. Durant ces créneaux supplémentaires, les clients de première et seconde couronne parisienne pourront circuler de façon plus fluide sur les axes routiers de la région et accéder plus facilement au service d’enlèvement.

A travers ce redoublement d’efforts, le négoce-partenaire tient à manifester son « engagement aux côtés des professionnels du bâtiment au moment où leur activité le nécessite tout particulièrement », selon Baptiste Tabary, directeur Régional IDF/Normandie de PUM.

Un service de livraison adapté

Dans l’optique de faciliter la fourniture de matériel, PUM propose également un service de livraison dans Paris intra-muros. A travers un transport express en 1h30 et en deux-roues, les chantiers d’Île-de-France pourront recevoir dans le périmètre de l’A86 leurs colis au format A4 ou un sac de moins de 10 kg à partir de 25 euros. Pour 90 euros, un service de livraison en quatre-roues pourra également transporter toute commande de moins de 20m3 et pesant jusqu’à 1 000kg dans toute la zone francilienne.

Au-delà de cette dernière, PUM fait également livrer à vélo à Lyon et son agglomération, au départ des agences de Limonest, Vaulx-en-Velin, Lyon 7, Vénissieux, Brignais. Un bon moyen de livrer sur les chantiers tout colis de moins de 30 kg et d’une longueur d’un mètre maximum pour 25 euros, tout en réaffirmant les engagements de l’enseigne en faveur de l’environnement. « Les engagements que nous avons pris dans le cadre de notre programme PURE se traduisent aussi par le déploiement de solutions de livraison bas carbone lorsque cela est possible », précise ainsi Sibylle Daunis, directrice générale.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock