BigMat, le leader européen de la distribution de matériaux, maintient comme l’année précédente, ses salons « BigMarket le Mans » (10 et 11 février) et « BigMarket Mâcon » (3 et 4 février). Cependant, crise sanitaire oblige, BigMat indique que ces éditions 2021 seront totalement digitalisées. Les détails.

Depuis presque 40 ans, BigMat, acteur majeur de l’habitat, fédère autour de 4 valeurs : l’indépendance, l’excellence, la solidarité et la convivialité. Avec 904 points de ventes dans 7 pays européens et grâce à son large réseau territorial, le géant tend à déployer une politique de services innovants et de proximité pour accompagner les projets de tous ses clients, professionnels comme particuliers.

Les salons annuels d’achats organisés par BigMat sont, depuis 15 ans, des énormes vitrines d’innovations. Afin de répondre aux enjeux de développement des points de vente, 90 industriels-fabricants présenteront, pendant 4 jours, nouveautés et innovations à l’ensemble des adhérents. Les salons BigMarket sont également de véritables opportunités pour les clients-artisans ou les particuliers. En effet, ils peuvent soumettre aux adhérents du groupement, de nouveaux concepts pour les aider à développer leur activité commerciale.

« Les BigMarket’ sont des évènements très attendus par les professionnels de la distribution de matériaux et qui témoignent du dynamisme commercial de notre réseau », déclare Fabio Rinaldi, président du directoire BigMat France.

Un rendez-vous numérique

Il y a quelques semaines, le géant BigMat a dû renoncer à ses événements en formats présentiel. Une décision prise face au contexte actuel de la crise de covid-19. Seulement grâce à la mobilisation des adhérents et des fournisseurs, les salons BigMarket reviennent à nouveau les 3 et 4 février (Mâcon) et les 10 et 11 février (Le Mans) pour des challenges commerciaux, des remises de trophées, des speed-dating… La seule différence avec les années précédentes, les éditions 2021 se feront sous format numérique, crise sanitaire oblige.

« Dès que la décision a été prise, nos équipes ont travaillé fort avec tous nos adhérents et fournisseurs pour préparer ces rendez-vous très attendus sur un format numérique avec un leitmotiv : maintenir ce qui fait notre ADN et imaginer les solutions pour favoriser une vraie forme de convivialité », précise Fabio Rinaldi.

2 « temps forts » des salons BigMarket édition 2021 :

- Les BigDating : les fournisseurs auront 15 minutes pour convaincre 5 adhérents de leur choix !

-Le Trophée de l’innovation récompensera, après le vote des adhérents et de leurs équipes, les meilleures innovations présentées par les fournisseurs partenaires de BigMat.

Le Lauréat du trophée par édition sera désigné à l’issue de la 2ème journée de chaque salon.

Marie Gérald

Photo de Une : BigMat.