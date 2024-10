Énergies marines renouvelables : 20 000 emplois créés d'ici 2035 ?

Le secteur des énergies marines renouvelables, largement dominé par l'éolien en mer, a représenté en 2023 plus de 8 300 emplois équivalents temps plein. Ce chiffre, publié ce 26 juin par la filière, marque une augmentation de 800 emplois par rapport à l'année précédente.

L'Observatoire des énergies de la mer note que la croissance de l'éolien en mer coïncide avec la construction de huit sites éoliens à la fin de 2023. En outre, près de la moitié des emplois sont générés par cinq grandes entreprises industrielles.

Pour 2024, plus de 1 100 créations de postes sont prévues, bien que de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés de recrutement en raison d'un manque de formations adaptées.

Plus de 3 milliards d'euros de CA en 2023

La filière a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 82 %. De ce total, 1,45 milliard provient des exportations, représentant une augmentation de trois fois par rapport à 2022. La majorité de cette activité est liée à la fabrication et à l'assemblage.

L'Observatoire souligne la compétitivité des entreprises françaises sur les marchés nationaux et internationaux, notamment avec l'essor du marché américain. Nathalie Mercier-Perrin, présidente du Cluster maritime français, affirme que « la filière est en pleine expansion et sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 20 000 emplois d'ici 2035 ». Elle note également « la multiplication des chantiers de construction et la compétitivité accrue de la filière française ».

La France, bien qu'en retard par rapport à ses objectifs initiaux dans l'éolien offshore des années 2010, compte désormais trois parcs commerciaux en fonctionnement : Saint-Nazaire (depuis 2022), Saint-Brieuc et Fécamp (depuis ce printemps). Trois autres parcs sont également en construction : Yeu-Noirmoutier, Courseulles, et Dieppe-Le Tréport.

Trois fermes pilotes d'éoliennes flottantes

En Méditerranée, trois fermes pilotes d'éoliennes flottantes sont en cours d'installation, une technologie encore en développement qui permettrait d'installer des sites plus au large. Le projet Provence Grand Large devrait être opérationnel à la rentrée 2024.

Outre l'éolien, les autres énergies marines comme l'hydrolien (énergie des courants) et le houlomoteur (énergie des vagues) représentent près de 500 emplois.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : Pixels