Challenge de l’habitat innovant : le palmarès 2025 dévoilé

La 22ème édition du Challenge de l’habitat innovant a ses lauréats. 18 projets ont été récompensés parmi huit catégories.

Comme à chaque fin d’année, le Pôle Habitat FFB révèle les lauréats de l’édition 2025 de son Challenge de l’habitat innovant. Des acteurs du secteur (promoteurs, constructeurs, aménageurs) se sont distingués à travers huit catégories.

Catégorie « Réponses sociétales »

Pour la catégorie « Réponses sociétales », le groupe Polato, constructeur de maisons individuelles, remporte la médaille d’or pour avoir reconverti un site industriel d’une ancienne confiserie Pechbonnieu (31). Celui-ci a été transformé en quartier mixte, comprenant quatre maisons individuelles - adaptées à tous les parcours résidentiels -, une micro-crèche de 130 m2, ainsi qu’une maison médicale de 170 m2.

Le prix Argent a été attribué à Rénov’alto, qui a réaménagé le quatrième étage des Charmilles, à Beaumont (63), accueillant un EPHAD de 4 000 m2 et 17 lits. Le niveau a été repensé en résidence sénior de 14 appartements dans la continuité des étages inférieurs, incluant un espace de co-working et un salon de coiffure. Un projet non sans défis, car il devait allier ergothérapie, travaux en site occupé sur les étages inférieurs et harmonisation avec d’autres chantiers au sein de la résidence.

Maisons Pierre & Création est aussi impliquée dans la qualité de vie des séniors avec Pléni Home. Il s’agit d’un service d’accompagnement global de séniors, « souvent propriétaires de grandes maisons devenues trop coûteuses et inadaptées ». La démarche comprend la vente du bien, la recherche de foncier ainsi que la construction d’un habitat, répondant aux enjeux de confort, d’accessibilité, de convivialité et de sérénité pour le grand-âge. Cela a valu à Maisons Pierre & Création le prix Bronze.

Catégorie « Logement abordable »

Grande question actuelle, le logement abordable a une catégorie dédiée dans Challenge de l’habitat innovant 2025.

MDH Promotion gagne le prix Or pour son programme Les Séquentielles, à Bry-sur-Marne (94). L’opération est fondée grâce au Bail Réel Solidaire (BRS) et comprend 38 appartements vendus entre 30 et 40 % moins cher que le prix de marché. « Les appartements sont équipés en domotique et disposent d’un ou plusieurs espaces extérieurs privatifs ou de jardins privés au rez-de- chaussée. Cet ensemble résidentiel est séquencé en trois unités qui ont reçues un traitement architectural différencié et validé par les ABF », est-il décrit dans la présentation du projet.

Au Croisic (44), le constructeur Maisons du Val, lauréat Argent, a accompli Le Jardin de Mathilde et Louis. Ce lotissement a été aménagé par la municipalité, tandis que les terrains sont vendus à des prix 50 % inférieurs au marché local. « Les processus de construction et les choix de matériaux ont été optimisés pour permettre la construction d’une maison individuelle à prix abordable sans sacrifier la qualité ni les performances environnementales », expliquent les organisateurs du Challenge de l’habitat innovant.

Catégorie « Cap neutralité carbone »

La construction hors-site d’une longère proposée par Trecobat à Saint-Pabu (29) a reçu le prix Or, dans la catégorie « Cap neutralité carbone ». Des vieux pisés ont été choisis pour les fondations, sans artificialiser le foncier et en recourant à des matières renouvelables et recyclées. Sa façade étroite et une toiture entièrement bardée répondent à des enjeux de « densification naturelle » et de neutralité carbone à horizon 2050.

Le prix Argent a été décerné à Natura Dream, entreprise d’éco-construction, pour son projet Naturadôme, à Mane (31). Grâce à une alliance de procédés constructifs brevetés et des matériaux recyclés, la société a érigé un dôme végétalisé. La structure est à la fois habitat et puits de carbone, composé de deux façades. Elle est enveloppée d’une isolation à base de copeaux de bois et d’une voûte en acier recyclé. Le chantier a également été désigné Prix spécial du Jury.

Catégorie « Réalisations remarquables promoteurs »

Dans cette catégorie récompensant les promoteurs, FDI Promotion a reçu le prix Or. Son opération « O Jardins des Halles », à Saint-Jean-de-Védas (34), offre une mixité sociale. 7 bâtiments réunissent 126 logements, comprenant des habitats en accession libre et en Bail Réel Solidaire, des logements locatifs intermédiaires ainsi que sociaux. L’ensemble résidentiel est recouvert par 700 m2 de panneaux photovoltaïques. Un système d’autoconsommation adapté au seuil 2025 de la RE2020.

Déjà récompensé dans le Grand Prix la Tuile Terre Cuite Architendance, la résidence Castelmew, à Seilh (31) ramène le prix Argent. Novilis Promotion a piloté ici un « immeuble collectif combinant logements locatifs sociaux, PSLA, logements abordables et accession à la propriété », est-il décrit. Au total, la résidence Castelmew regroupe 30 logements, sans vis-à-vis et connectés avec l’extérieur. Les appartements sont dotés de balcons et jardins privatifs, et les maisons de jardins paysagers et patios. Ces dernières sont conçues « pour être évolutives avec la possibilité d'aménager des espaces supplémentaires tels qu'un bureau, une salle de jeux ou un atelier ».

Catégorie « Réalisations remarquables constructeurs »

Place aux constructeurs, avec Maisons Alpes Savoir et son chantier Rêve de famille, vainqueurs du prix Or. À Ontex, 230 m2 de villa ont été érigés sur un versant escarpé de le montagne. La maison surplombe le lac du Bourget et peut abriter une famille intergénérationnelle, à travers des espaces ouverts et conviviaux, comme des zones privatives.

Rendons-nous ensuite dans le Sud-Ouest de la France, à Narbonne (11), où Gilles Fages Constructions a achevé L’Hermitage. Cette maison a été terminée après un litige avec les voisins concernant sa hauteur. « Les nouveaux propriétaires lui confieront ensuite un nouveau projet afin d’adapter la maison à leurs envies en la modifiant et en l’agrandissant au travers de nombreuses adaptations et extensions ainsi que par l’aménagement des abords et la création d’équipements additionnels dont une piscine de 25 m2, un cinéma, une cave… », est-il indiqué dans la présentation du projet. En attendant, le chantier de Gilles Fages Constructions remporte le prix Argent.



Catégorie « Territoires et villes durables »

Le Pôle Habitat FFB récompense aussi les projets d’aménagements, commel’opération Les Jeunes Bois, menée par Philia Promotion Immobilière à Châteaufort (78). Le lauréat du prix Or est un chantier de longue haleine, qui commence tout juste en phase opérationnelle, après 13 années de conception et d’études. L'objectif : construire 65 logements, dont 17 logements sociaux, 39 logements collectifs en accession et 9 maisons de ville, sur un bourg de 4,5 hectares. Le promoteur prévoit également une résidence pour étudiants et jeunes actifs de 184 chambres, un hôtel de 80 chambres ainsi que 2 840 m2 de commerces et services marchands. Le programme intégre également un système de gestion d’eaux pluviales.



Le prix Argent a été donné au promoteur Conceptions Urbaines pour ses Terrasses de l’Allier, à Pérignat-sur-Allier (63). Sur les deux dernières zones constructibles d’une ZAC, le projet prévoit de développer des logements abordables, à travers 57 terrains à bâtir et 12 logements sociaux. L’aménagement veut aussi optimiser les espaces, réduire les émissions de carbone et renforcer la biodiversité.







Catégorie « Transformation du tissu urbain existant »

Dans la catégorie, « Transformation du tissu urbain existant », c’est un projet commun entre les Promoteurs du Grand Paris, le groupement MDH promotion, Paris Ouest Promotion et Pierre Étoile, qui a été nommé prix Or. L’écoquartier du Parc du Lac, se situe sur un foncier de 10 hectares, à l’entrée de Voisins-le-Bretonneux (78). Soumis à 15 permis de construire, le chantier propose une mixité sociale parmi 545 logements : 171 appartements en accession, 92 logements intermédiaires, 32 logements en résidence service, 68 logements en accession aidée PSLA et BRS ainsi que 182 logements locatifs sociaux. Sans compter les 1 500 m2 de commerces et services.



Primalys a obtenu le prix Argent, pour Les Jardins du Tanchet, aux Sables d’Olonne (85). À l’entrée sud de la ville, la réalisation d'une résidence intergénérationnelle de 150 habitants sur une clinique en friche a reposé sur une procédure urbanistique peu courante : « la déclaration de projet qui permet une modification de la réglementation pour un projet à vocation d’intérêt général », lit-on dans le communiqué du Pôle Habitat FFB. En plus de loger des séniors, jeunes actifs et étudiants, la structure incluera une opération tertiaire de 3 000 m2, afin de créer des bureaux.

Catégorie « Rénovation et restructuration de l’habitat existant »

Les projets de rénovation récompensés dans le Challenge de l’habitat innovant compte deux lauréats Or. D’abord, le projet Casa di Lunà, à Vallica (2B). Menée par l’entreprise Rénova pour Demeures corses, la rénovation de cette maison de famille allie patrimoine familiale et patrimoine culturel corse. « Pour parvenir à sa réalisation, plusieurs défis ont été surmontés, parmi lesquels des défis logistiques, en raison de la localisation du village en montagne et des contraintes d’accès nécessitant la création d’un contournement », lit-on dans la description du projet.



Gilles Fages Constructions a été de nouveau auréolé pour la 22ème édition, grâce à sa réalisation La Grande Maison, à Peyriac-sur-Mer (11). Alors qu’elle était en délabrement avancé, une maison de maître traditionnelle languedocienne de 360 m2 a subi une réfection totale de sa toiture, une mise aux normes ainsi qu’une restructuration des ouvrages et espaces sur différentes parties du bâtiment. Ce qui a permis d’aménager « cinq chambres d’hôtes et deux appartements privés bénéficiant d’un niveau élevé d’équipements et de décoration intérieure ».

L’entreprise Yvelines Tradition a gagné la médaille d’Argent, pour ses Terrasses de Bougival (78). « Avec comme point de départ une vieille masure inhabitable, en zone de carrières, sur un terrain contraignant, le projet a consisté à rénover et agrandir l’existant pour permettre la création d’une villa contemporaine de 202 m2. Une opération qui maximise la surface habitable tout en respectant les règles d’urbanisme », expose le Pôle Habitat FFB.

Virginie Kroun

Photo de Une : Pôle Habitat FFB