Depuis maintenant quatre ans, les interprofessions Forêt Bois Papier de la région Nouvelle-Aquitaine organisent le Prix régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine qui récompense les lauréats dans sept catégories différentes. Il reste moins de dix jours pour candidater à l’édition 2020 !

En 2019, plus de 214 candidatures et 17 lauréats ont été recensés lors de la troisième édition du Prix régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine. Ce concours architectural a pour but de mettre en lumière le dynamisme ainsi que la créativité des professionnels du secteur de la région.

Ouvert à tous les professionnels et gratuit, le concours est composé d’un jury de partenaires régionaux et nationaux du secteur de l’architecture et du bâtiment.

Les critères de sélection du jury se basent essentiellement sur :

La qualité architecturale et l’insertion paysagère ;

L’approche environnementale et les performances énergétiques ;

La créativité et l’innovation ;

La performance technique ;

Le recours à des essences locales.

Zoom sur quelques lauréats de l’édition 2019

Parmi les lauréats de la troisième édition, le projet « Biocoop L’Aubre », situé en Haute-Vienne, a remporté un prix dans la catégorie « Travailler, Accueillir ». Ce supermarché vendant des produits biologiques a été imaginé par les architectes - maîtres d’ouvrages Oekoumene, Atelier 4 Lim et Architectes Associés.

Dans la catégorie « Habiter une maison », la SARL Vincent Souffron Architecte a reçu un prix pour sa « Maison DN - Gimel-les-Cascades », située en Corrèze.

Le prix « Habiter Ensemble », a été décerné à l’Agence COQ & LEFRANCQ pour son projet « Huit logements saisonniers », venant de Sarlat.

Au total, 17 lauréats ont été récompensés dans les sept catégories « Travailler, Accueillir », « Apprendre, Se divertir », « Habiter ensemble », « Habiter une maison », « Réhabiliter un équipement », « Réhabiliter un logement », et « Aménager ».

Pour candidater à l’édition 2020, c’est ici.

Photo de une ©Adobestock